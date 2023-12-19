30 و31 ديسمبر ربع النهائي لـ((أغلى الكؤوس))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00
حدد الاتحاد البحريني لكرة القدم موعد مباراتيّ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس جلالة الملك المعظم لكرة القدم للموسم الرياضي 2024/2023.
حيث سيلعب يوم السبت 30 ديسمبر الجاري الخالدية مع الاتحاد على استاد نادي المحرق، الرفاع والمحرق على استاد البحرين الوطني، وباليوم التالي البسيتين مع الأهلي على استاد البحرين الوطني، المنامة والاتفاق على استاد نادي المحرق، وتنطلق المباريات في تمام الساعة 5.30 مساءً.
MENAFN19122023000055011008ID1107629749
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.