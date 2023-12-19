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30 و31 ديسمبر ربع النهائي لـ((أغلى الكؤوس))

12/19/2023 7:24:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣ - 02:00

حدد‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬موعد‭ ‬مباراتيّ‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2024/2023‭.‬

حيث‭ ‬سيلعب‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬الرفاع‭ ‬والمحرق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬وباليوم‭ ‬التالي‭ ‬البسيتين‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬المنامة‭ ‬والاتفاق‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق،‭ ‬وتنطلق‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬5‭.‬30‭ ‬مساءً‭.‬

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