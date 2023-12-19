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إعلان قائمة منتخب النشامى الأولية لبطولة كأس الأمم الآسيوية - أسماء

12/19/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الحسين عموتا، عن القائمة الرسمية المشاركة في كأس الأمم الآسيوية المقررة في قطر بداية العام المقبل.
وضمت القائمة كل من: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، احمد الجيعدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، احسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، ابراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، يزن النعيمات.





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