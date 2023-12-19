إعلان قائمة منتخب النشامى الأولية لبطولة كأس الأمم الآسيوية - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المدير الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم الحسين عموتا، عن القائمة الرسمية المشاركة في كأس الأمم الآسيوية المقررة في قطر بداية العام المقبل.
وضمت القائمة كل من: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، احمد الجيعدي، عبدالله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سليم عبيد، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، احسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، ابراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق "شرارة"، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، يزن النعيمات.
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