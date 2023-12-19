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البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

12/19/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تكلفة إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد.
وأضاف المصدر، أن صاروخا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار، مشيرا إلى أن سفن البحرية الأميركية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.
ووفقا لبوليتيكو، فإن مشكلة تكلفة إسقاط مسيّرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة.


وأشار المصدر إلى أن 19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب، مضيفاً أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية .
وقال إن الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة "بإسرائيل".


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