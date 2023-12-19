البنتاغون: صاروخ بقيمة 2 مليون دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة 2000 دولار

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن تكلفة إسقاط مسيّرات وصواريخ الحوثيين تشكل مصدر قلق متزايد.
وأضاف المصدر، أن صاروخا بقيمة مليوني دولار يستخدم لاعتراض مسيّرة للحوثيين بقيمة ألفي دولار، مشيرا إلى أن سفن البحرية الأميركية أسقطت 38 مسيرة وصواريخ في البحر الأحمر خلال شهرين.
ووفقا لبوليتيكو، فإن مشكلة تكلفة إسقاط مسيّرات الحوثيين تحتاج لحل ويتعين على الولايات المتحدة بحث خيارات أقل كلفة.
وأشار المصدر إلى أن 19 دولة انضمت لفريق العمل الدولي لحماية الشحن بالبحر الأحمر من بينها شركاء عرب، مضيفاً أن 9 دول فقط تريد أن تكون مشاركتها علنية .
وقال إن الوضع معقد للدول العربية بسبب الاعتقاد بأن الفريق مصمم لحماية سفن مرتبطة "بإسرائيل".
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