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أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو

12/19/2023 7:18:16 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة أسرى إسرائيليين لقادتهم، بعنوان "أنتم تريدون استقبالنا جثثاً".

وطلب الاسرى المسنين، من قادة الاحتلال الاسراع في اتمام عملية صفة تبادل اسرى، مؤكدين انهم مهددون بالموت بسبب القصف الاسرائيلي العشوائي على غزة.


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