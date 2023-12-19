أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو

أسرى إسرائيليين لقادتهم: أنتم تريدون استقبالنا جثثاً - فيديو
التاريخ
12/19/2023 7:18:16 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة أسرى إسرائيليين لقادتهم، بعنوان "أنتم تريدون استقبالنا جثثاً".
وطلب الاسرى المسنين، من قادة الاحتلال الاسراع في اتمام عملية صفة تبادل اسرى، مؤكدين انهم مهددون بالموت بسبب القصف الاسرائيلي العشوائي على غزة.
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