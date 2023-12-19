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إرجاء تصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

12/19/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أرجئ مجلس الأمن مجددا إلى الأربعاء التصويت على مشروع قرار حول غزة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تعمل مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لحل القضايا العالقة المتعلقة بمشروع قرار يطالب إسرائيل وحركة حماس بالسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة وإنشاء آلية مراقبة للأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية المقدمة.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن واشنطن سترحب بقرار يدعم بشكل كامل تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب في غزة ولكن تفاصيل النص مهمة.





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