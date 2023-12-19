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هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

12/19/2023 7:18:15 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من "حماس" قوله، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يتوجه الأربعاء إلى مصر، لإجراء محادثات، محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى مع إسرائيل.
وحسبما ذكر المصدر لـ"فرانس برس"، فإن هنية يتوجه إلى القاهرة مع "وفد قيادي رفيع"، لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.
ووفق المصدر فإن المناقشات ستتناول "وقف العملية العسكرية الإسرائيلية والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".
وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت 8 أيام في أواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليا اقتيدوا رهائن إلى غزة مقابل 240 أسيرا فلسطينيا في إسرائيل.




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