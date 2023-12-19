هنية في مصر لبحث وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قريب من "حماس" قوله، إن رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، يتوجه الأربعاء إلى مصر، لإجراء محادثات، محورها التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل للأسرى مع إسرائيل.
وحسبما ذكر المصدر لـ"فرانس برس"، فإن هنية يتوجه إلى القاهرة مع "وفد قيادي رفيع"، لعقد عدد من اللقاءات أبرزها مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل لإجراء محادثات.
ووفق المصدر فإن المناقشات ستتناول "وقف العملية العسكرية الإسرائيلية والحرب تمهيدا لصفقة تبادل بين الأسرى وإنهاء الحصار على قطاع غزة وإدخال المساعدات وكذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع وعودة النازحين لمدنهم وقراهم في غزة وشمال القطاع".
وتوسطت مصر وقطر في التوصل إلى هدنة استمرت 8 أيام في أواخر نوفمبر، أطلق فيها سراح 80 إسرائيليا اقتيدوا رهائن إلى غزة مقابل 240 أسيرا فلسطينيا في إسرائيل.
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