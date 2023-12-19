في تمجيد الضحك والابتسام (2)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وعطفا‭ ‬على‭ ‬مقالي‭ ‬ليوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬تمجيد‭ ‬الضحك،‭ ‬استعين‭ ‬بشهادة‭

‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬الأرجنتين،‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بإنشاء‭ ‬أقساما‭ ‬للضحك‭ ‬في‭ ‬المستشفيات،‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بمهرجي‭ ‬السيرك‭ ‬وفرق‭ ‬الكوميديا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أثبتت‭ ‬تجارب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬مستشفيات‭ ‬استراليا‭ ‬أن‭ ‬الضحك‭ ‬يفيد‭ ‬المرضى،‭ ‬ويعينهم‭ ‬على‭ ‬الشفاء‭ ‬بوتيرة‭ ‬أسرع‭ ‬مما‭ ‬لو‭ ‬اكتفوا‭ ‬بالعلاج‭ ‬التقليدي،‭ ‬ودراسة‭ ‬صدرت‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬بالتيمور‭ ‬الأمريكية،‭ ‬تفيد‭ ‬بأن‭ ‬الضحك‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬ضخ‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأوكسجين‭ ‬إلى‭ ‬القلب،‭ ‬وبالتالي‭ ‬فالضحك‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬القلب‭ ‬لعدة‭ ‬مرات‭ ‬يوميا،‭ ‬له‭ ‬نفس‭ ‬التأثير‭ ‬الإيجابي‭ ‬المتأتي‭ ‬عن‭ ‬ممارسة‭ ‬الرياضة‭ ‬على‭ ‬القلب،‭ (‬وهذه‭ ‬تناسب‭ ‬أمثالي‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يملكون‭ ‬قدرات‭ ‬رياضية،‭ ‬أو‭ ‬يحسبون‭ ‬أن‭ ‬الرياضة‭ ‬–‭ ‬مثل‭ ‬الرياضيات‭ - ‬تسبب‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬الدماغ‭ ‬والجهاز‭ ‬الهضمي‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬الضحك‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬نسبة‭ ‬الإندورفين‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬فيكون‭ ‬من‭ ‬ضحك‭ ‬لدقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬كمن‭ ‬استرخى‭ ‬45‭ ‬دقيقة‭ (‬الإندورفين‭ ‬مادة‭ ‬كيميائية‭ ‬موجودة‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬يساعد‭ ‬تحفيزها‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬والقلق‭).‬

ثم‭ ‬هل‭ ‬يستطيع‭ ‬شخص‭ ‬عاقل،‭ ‬سَوِيّ‭ ‬أن‭ ‬يصادق‭ ‬شخصا‭ ‬دائم‭ ‬العبوس،‭ ‬أو‭ ‬غبيا‭ ‬تقول‭ ‬له‭ ‬إن‭ ‬شخصا‭ ‬خاض‭ ‬الانتخابات‭ ‬ووعد‭ ‬الناخبين‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬سيعمل‭ ‬البلد‭ ‬كلها‭ ‬زفت‭/ ‬قار‭ ‬وزلط‮»‬،‭ ‬فيقول‭ ‬بدوره‭: ‬هذا‭ ‬مرشح‭ ‬كذاب،‭ ‬فتفكر‭ ‬لبرهة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تعضه‭ ‬في‭ ‬أذنه،‭ ‬ثم‭ ‬تتراجع‭ ‬عن‭ ‬الفكرة‭ ‬خوف‭ ‬انتقال‭ ‬عدوى‭ ‬الغباء‭ ‬إليك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الملامسة‭. ‬وتسمع‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬بيئات‭ ‬العمل‭: ‬جابوا‭ ‬لنا‭ ‬مدير‭ ‬زفت،‭ ‬مكشر‭ ‬طول‭ ‬اليوم‭ ‬ويلعن‭ ‬خاشنا‭ ‬بسبب‭ ‬أو‭ ‬بلا‭ ‬سبب‭ (‬تساءلت‭ ‬مرارا‭: ‬ما‭ ‬هو‭ ‬‮«‬الخاش‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يلعنه‭ ‬بعضنا‭ ‬وشخصيا‭ ‬لا‭ ‬أغضب‭ ‬إذا‭ ‬لعن‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬خاشي‭ ‬لأنني‭ ‬اعتقد‭ ‬أنه‭ ‬ليست‭ ‬لي‭ ‬خاش،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عندي‭ ‬خاش‭ ‬فطالما‭ ‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬فإذن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬عديم‭ ‬الأهمية‭).‬

وبالمقابل‭ ‬تسمع‭ ‬آخرين‭ ‬يرددون‭: ‬جابوا‭ ‬لنا‭ ‬مدير‭ ‬سُكّرة،‭ ‬مهذب‭ ‬ودائما‭ ‬باسم‭ ‬وضاحك‭ (‬من‭ ‬أجمل‭ ‬توصيفات‭ ‬الشخصية‭ ‬في‭ ‬السودان‭ ‬قول‭ ‬إن‭ ‬فلان‭ ‬‮«‬صباح‭ ‬خير‮»‬‭. ‬تأمل‭ ‬جمال‭ ‬وبلاغة‭ ‬الكلمتين،‭ ‬وستتذكر‭ ‬شخصا‭ ‬تحبه،‭ ‬وتتمنى‭ ‬أن‭ ‬تصطبح‭ ‬بوجهه‭ ‬كل‭ ‬يوم،‭ ‬ليكون‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬يلقي‭ ‬عليك‭ ‬تحية‭ ‬الصباح‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬زملاء‭ ‬العمل‭ ‬أو‭ ‬الدراسة‭ ‬أو‭ ‬شلة‭ ‬الجيران‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬شخص‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬يستحق‭ ‬وصف‭ ‬‮«‬قرادة‮»‬،‭ ‬والقراد‭ ‬حشرة‭ ‬طفيلية‭ ‬مزعجة،‭ ‬تمتص‭ ‬من‭ ‬الدم‭ ‬الكثير‭ ‬وبالتالي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬دمها‭ ‬ثقيل‭ ‬‮«‬وزناً‮»‬‭.‬

الضحك‭ ‬يا‭ ‬جماعة‭ ‬هو‭ ‬أقصر‭ ‬مسافة‭ ‬بين‭ ‬شخصين،‭ ‬فلو‭ ‬التقيت‭ ‬بشخص‭ ‬لأول‭ ‬مرة،‭ ‬ووجدته‭ ‬فكِهاً‭ ‬ضحوكا،‭ ‬فإنك‭ ‬ستحرص‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬عليه،‭ ‬وهكذا‭ ‬فإن‭ ‬النكتة‭ / ‬الطرفة‭ ‬الذكية،‭ ‬وحسن‭ ‬استقبالها،‭ ‬يجعلها‭ ‬جسر‭ ‬مودة،‭ ‬وكان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬معارفي‭ ‬في‭ ‬الخرطوم‭ ‬بحري‭ ‬يتعجبون‭ ‬لأن‭ ‬حلاقا‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬يحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬الهول‮»‬،‭ ‬واسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬محمد‭ ‬ادريس،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬الناس‭ ‬الى‭ ‬قلبي،‭ ‬ويقولون‭ ‬‮«‬أنت‭ ‬زول‭ ‬مثقف،‭ ‬لماذا‭ ‬تجلس‭ ‬أمام‭ ‬دكان‭ ‬حلاق‭ ‬وتضحك‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطريق؟‮»‬،‭ ‬وكان‭ ‬ردي‭ ‬بما‭ ‬معناه‭: ‬الإجابة‭ ‬وردت‭ ‬في‭ ‬سؤالكم‭. ‬اضحك‭ ‬على‭ ‬قارعة‭ ‬الطريق‭. ‬هل‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أمتع‭ ‬من‭ ‬هذا؟‭ ‬ثم‭ ‬من‭ ‬خولكم‭ ‬تلبيسي‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬مثقف‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬في‭ ‬تقديركم‭ ‬حرماني‭ ‬من‭ ‬مجالسة‭ ‬أحد‭ ‬أظرف‭ ‬خلق‭ ‬الله؟

ولم‭ ‬يحدث‭ ‬قط‭ ‬ان‭ ‬سمحت‭ ‬لأبو‭ ‬الهول‭ ‬أن‭ ‬يقص‭ ‬شعري،‭ ‬لأن‭ ‬الزبون‭ ‬الواحد‭ ‬كان‭ ‬يجلس‭ ‬عنده‭ ‬لنحو‭ ‬3‭ ‬ساعات‭ ‬ليحلق‭ ‬شعره‭ ‬زيرو،‭ ‬فلأن‭ ‬أبو‭ ‬الهول‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬تقريبا‭ ‬وهم‭ ‬يحبونه،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬يربط‭ ‬الزبون‭ ‬بفوطة‭ ‬الحلاقة‭ (‬ليضمن‭ ‬أنه‭ ‬لن‭ ‬يفرفر‭)‬،‭ ‬ثم‭ ‬يخرج‭ ‬الى‭ ‬الشارع‭: ‬وينك‭ ‬يا‭ ‬أبو‭ ‬السيد‭.. ‬أنا‭ ‬مش‭ ‬طالبك‭ ‬فلوس‭.. ‬ليه‭ ‬مقاطعني‭.. ‬يا‭ ‬خالتي‭ ‬زينب‭ ‬ما‭ ‬تيجي‭ ‬أقص‭ ‬ليك‭ ‬شعيراتك‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬جبهتك‭ ‬لأنها‭ ‬تخليك‭ ‬تشبهي‭ ‬‮«‬صقر‭ ‬الجديان‮»‬‭ ‬والأطرف‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬أبو‭ ‬الهول‭ ‬الحلاق‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يستخدم‭ ‬المشط‭ ‬أو‭ ‬يقص‭ ‬شعره‭ ‬إلا‭ ‬نحو‭ ‬مرتين‭ ‬في‭ ‬السنة‭ (‬صقر‭ ‬الجديان‭ ‬له‭ ‬نحو‭ ‬ثلاث‭ ‬شعرات‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬رأسه‭).‬