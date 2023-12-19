((الثنائيات الحكيمة)) .. في الكلمة السامية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عندما‭ ‬سألتني‭ ‬المذيعة‭ ‬الإعلامية‭ ‬‮«‬سهير‭ ‬العصفور‮»‬‭ ‬في‭ ‬نشرة‭ ‬الأخبار‭ ‬لتلفزيون‭ ‬البحرين،‭ ‬حول‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية،‭ ‬قلت‭: ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬تتضمن‭ ‬الكلمات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬اعتزازا‭ ‬بالماضي‭ ‬العريق،‭ ‬وتشخيصا‭ ‬حكيما‭ ‬للحاضر‭ ‬المتطور،‭ ‬ورؤية‭ ‬ثاقبة‭ ‬نحو‭ ‬المستقبل‭ ‬الزاهر‭.. ‬تهتم‭ ‬برفع‭ ‬الهمم‭ ‬والعزيمة،‭ ‬وتشيد‭ ‬بالجهود‭ ‬الوطنية،‭ ‬وتؤكد‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬الحضارية‭ ‬للعالم‭. ‬

أولا‭: ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬الفرح‭ ‬بحس‭ ‬المسؤولية،‭ ‬مع‭ ‬الثقة‭ ‬في‭ ‬تصاعد‭ ‬البناء،‭ ‬بما‭ ‬تنجزه‭ ‬التجربة‭ ‬البحرينية‭.. ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الفرح‭ ‬المسؤول‮»‬‭ ‬أمر‭ ‬مطلوب‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المناسبات،‭ ‬فهو‭ ‬الفرح‭ ‬الذي‭ ‬تتجدد‭ ‬فيه‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والعهد‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز‭ ‬واحترام‭ ‬الدولة‭ ‬وقانونها،‭ ‬بجانب‭ ‬التأكيد‭ ‬على‭ ‬الثقة‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬‮«‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية‭ ‬والقضائية‮»‬،‭ ‬وما‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬وتمارسه‭ ‬وتنجزه،‭ ‬فمتى‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬ثقة‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بمؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬كبيرة،‭ ‬كان‭ ‬العطاء‭ ‬أكثر،‭ ‬والإنجاز‭ ‬أعظم‭.‬

ثانيا‭: ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬أكدت‭ ‬استقرار‭ ‬وتطور‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة،‭ ‬مع‭ ‬ترسيخ‭ ‬أمن‭ ‬الوطن‭ ‬وإعلاء‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا،‭ ‬وهذا‭ ‬غاية‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬وما‭ ‬نشهده‭ ‬اليوم‭ ‬من‭ ‬تطورات‭ ‬متواصلة‭ ‬لمنجزات‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وجعل‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬العليا‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬الاعتبارات،‭ ‬لأن‭ ‬تحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬هو‭ ‬السبيل‭ ‬الأمثل‭ ‬والفاعل‭ ‬لتحقيق‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬والمستقبل‭. ‬

ثالثا‭: ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬أشادت‭ ‬بالحماسة‭ ‬الوطنية‭ ‬الشعبية،‭ ‬مع‭ ‬النشاط‭ ‬الميداني‭ ‬المنظم‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬البحرين‭ ‬وإمكاناتها‭ ‬المتطورة،‭ ‬وهي‭ ‬متمثلة‭ ‬اليوم‭ ‬في‭ ‬السعي‭ ‬الدؤوب‭ ‬والمتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله،‭ ‬وقيادته‭ ‬المتميزة‭ ‬لـ«فريق‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬وكيف‭ ‬غدت‭ ‬اليوم‭ ‬الخطط‭ ‬والاستراتيجيات،‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمبادرات،‭ ‬أساس‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭. ‬

رابعا‭: ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬ثمنت‭ ‬بكل‭ ‬الاعتزاز‭ ‬جهود‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني‭ ‬ومنحهم‭ ‬الأوسمة‭ ‬التقديرية،‭ ‬مع‭ ‬الإشارة‭ ‬الكريمة‭ ‬إلى‭ ‬نهج‭ ‬روادنا‭ ‬الأوائل‭ ‬بناة‭ ‬هذا‭ ‬الوطن‭ ‬العريق،‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرنين‭.. ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الوطن‭ ‬يقدر‭ ‬جهود‭ ‬أبنائه،‭ ‬مع‭ ‬ملاحظة‭ ‬تنوع‭ ‬من‭ ‬نال‭ ‬شرف‭ ‬الأوسمة‭ ‬التقديرية‭ ‬من‭ ‬عاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الثقافي‭ ‬الفني،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬حث‭ ‬رفيع‭ ‬على‭ ‬التنافسية‭ ‬الإيجابية‭ ‬لخدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬وكما‭ ‬أننا‭ ‬اليوم‭ ‬نشهد‭ ‬حصاد‭ ‬ما‭ ‬زرعه‭ ‬الرواد‭ ‬الأوائل،‭ ‬فإن‭ ‬الواجب‭ ‬الوطني‭ ‬والمسؤولية‭ ‬التاريخية‭ ‬تحتم‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نعمل‭ ‬ونزرع‭ ‬كي‭ ‬يحصد‭ ‬الجيل‭ ‬القادم،‭ ‬لنُكمل‭ ‬المسير‭ ‬بذات‭ ‬العزم‭ ‬والثبات‭ ‬على‭ ‬دروب‭ ‬العزة‭ ‬والرفعة،‭ ‬كما‭ ‬أكدها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬أيده‭ ‬الله‭.‬

خامسا‭: ‬إن‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬أكدت‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها‭ ‬بأن‭ ‬ينال‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق‭ ‬حقوقه‭ ‬كاملة،‭ ‬كسائر‭ ‬الشعوب،‭ ‬وذلك‭ ‬بإقامة‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬كاملة‭ ‬السيادة،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬مع‭ ‬دعوة‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬باتخاذ‭ ‬الخطوات‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬النبيل‭.. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الموقف‭ ‬البحريني‭ ‬الراسخ‭ ‬والثابت،‭ ‬العروبي‭ ‬والإنساني،‭ ‬الذي‭ ‬يؤكده‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المناسبات‭ ‬والفعاليات،‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬والاجتماعات‭.‬

ختاما‭.. ‬كل‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬لجميع‭ ‬رواد‭ ‬العمل‭ ‬الوطني،‭ ‬ففي‭ ‬تكريمكم‭ ‬وتقديركم‭ ‬تكريم‭ ‬وتقدير‭ ‬لنا‭ ‬جميعا،‭ ‬ومسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬لمواصلة‭ ‬العمل‭ ‬والانجاز،‭ ‬وفق‭ ‬النهج‭ ‬الملكي‭ ‬السامي،‭ ‬وتحقيق‭ ‬رسالة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬والحضارية‭. ‬