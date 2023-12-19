عن انتخابات الرئاسة المصرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عوامل‭ ‬كثيرة‭ ‬اجتمعت‭ ‬وأعطت‭ ‬الانتخابات‭ ‬أهميتها‭ ‬الاستثنائية‭.‬

بداية،‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬حملة‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬شهدت‭ ‬مصر‭ ‬حوارا‭ ‬وطنيا‭ ‬واسعا‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬وقوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المختلفة‭. ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬شهد‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وإسهامات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المحاور‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وقدمت‭ ‬فيه‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬حل‭ ‬مختلف‭ ‬المشاكل‭ ‬والأزمات‭ ‬وحول‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭. ‬الحوار‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مهمة‭ ‬تعهدت‭ ‬الرئاسة‭ ‬بتنفيذها‭.‬

هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬رسخ‭ ‬اعتقادا‭ ‬عاما‭ ‬لدى‭ ‬المصريين‭ ‬بجدية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأفكار‭ ‬والتصورات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير‭ ‬والإصلاح‭.‬

هذا‭ ‬التطور‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬عاملا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭.‬

غير‭ ‬هذا،‭ ‬شهدت‭ ‬الانتخابات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬حملة‭ ‬المرشحين‭ ‬تطورات‭ ‬إيجابية‭ ‬عدة‭.‬

أهم‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬أن‭ ‬المرشحين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي،‭ ‬وهم‭ ‬رؤساء‭ ‬أحزاب‭ ‬معارضة،‭ ‬أتيحت‭ ‬لهم‭ ‬الفرص‭ ‬كاملة‭ ‬لعرض‭ ‬برامجهم‭ ‬وتصوراتهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬او‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭. ‬

تابعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مصرية‭ ‬لقاءات‭ ‬مطولة‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرشحين‭ ‬امتدت‭ ‬ساعات‭ ‬تحدثوا‭ ‬فيها‭ ‬بحرية‭ ‬كاملة‭ ‬وعرضوا‭ ‬كل‭ ‬أفكارهم‭ ‬وانتقاداتهم‭ ‬وبرامجهم‭.‬

هذا‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬وفي‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.

‬قدرة‭ ‬المرشحين‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬برامجهم‭ ‬والدعاية‭ ‬لأنفسهم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬رسخت‭ ‬اعتقادا‭ ‬بجدية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والرغبة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الانتخابات‭ ‬مختلفة‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭.‬

هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬وغيرها‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬ظاهرة‭ ‬شهدتها‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬نعني‭ ‬النسبة‭ ‬المرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬للمشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬66.8%‭. ‬هذه‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬انتخابات‭ ‬مصرية‭ ‬سابقة‭.‬

هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬ظاهرة‭ ‬تستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عندها،‭ ‬أسبابها‭ ‬ومغزاها‭.‬

‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتبارات‭ ‬التي‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمصداقية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬كان‭ ‬للتطورات‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬وبالأخص‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭.‬

هذه‭ ‬الحرب‭ ‬تمثل‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬خطرا‭ ‬داهما‭ ‬لمصر‭ ‬وأمنها‭ ‬القومي،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬المخططات‭ ‬المعلنة‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حول‭ ‬طرد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أرضهم‭ ‬وترحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬سيناء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬مصر‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭.‬

الشعب‭ ‬المصري‭ ‬كله‭ ‬يستشعر‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬العدو‭ ‬ويهدد‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭.‬

وعبر‭ ‬التاريخ‭ ‬أثبت‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬الكبرى‭ ‬والأخطار‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬البلاد‭ ‬يوحد‭ ‬صفوفه‭ ‬ويقف‭ ‬جبهة‭ ‬واحدة‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬وينسى‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭.‬

الشعب‭ ‬المصري‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يبعث‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬العدو‭ ‬وإلى‭ ‬العالم‭. ‬رسالة‭ ‬مؤداها‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬يقف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬مصر‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬إحباط‭ ‬أي‭ ‬مخططات‭ ‬عدوانية‭ ‬تستهدف‭ ‬البلاد‭.‬

عموما‭ ‬تعتبر‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ -‬كما‭ ‬ذكرت‭- ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬جوهرها‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التصورات‭ ‬والآراء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬ومعالجة‭ ‬مختلف‭ ‬المشاكل‭. ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬مؤشرا‭ ‬لوحدة‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأخطار‭.‬

ويأمل‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬مرحلة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إشراك‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬ومختلف‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التغيير‭ ‬والإصلاح‭ ‬والاستفادة‭ ‬الجادة‭ ‬من‭ ‬أفكارها‭ ‬وتصوراتها‭.‬