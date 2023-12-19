Wednesday, 20 December 2023 05:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عن انتخابات الرئاسة المصرية

12/19/2023 7:15:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭ ‬آليا‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬ليست‭ ‬كأي‭ ‬انتخابات‭ ‬سابقة‭ ‬شهدتها‭ ‬مصر،‭ ‬وتعتبر‭ ‬من‭ ‬زوايا‭ ‬كثيرة‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭.‬

عوامل‭ ‬كثيرة‭ ‬اجتمعت‭ ‬وأعطت‭ ‬الانتخابات‭ ‬أهميتها‭ ‬الاستثنائية‭.‬

بداية،‭ ‬قبل‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬حملة‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬شهدت‭ ‬مصر‭ ‬حوارا‭ ‬وطنيا‭ ‬واسعا‭ ‬شاركت‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬وقوى‭ ‬المجتمع‭ ‬المختلفة‭. ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬شهد‭ ‬جدلا‭ ‬واسعا‭ ‬وإسهامات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية‭ ‬والمجتمعية‭ ‬حول‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬المحاور‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬والاجتماعية،‭ ‬وقدمت‭ ‬فيه‭ ‬أفكار‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬حل‭ ‬مختلف‭ ‬المشاكل‭ ‬والأزمات‭ ‬وحول‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭. ‬الحوار‭ ‬توصل‭ ‬إلى‭ ‬نتائج‭ ‬مهمة‭ ‬تعهدت‭ ‬الرئاسة‭ ‬بتنفيذها‭.‬

هذا‭ ‬الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬رسخ‭ ‬اعتقادا‭ ‬عاما‭ ‬لدى‭ ‬المصريين‭ ‬بجدية‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الأفكار‭ ‬والتصورات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التغيير‭ ‬والإصلاح‭.‬

هذا‭ ‬التطور‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬حد‭ ‬ذاته‭ ‬عاملا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬إعطاء‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭.‬

غير‭ ‬هذا،‭ ‬شهدت‭ ‬الانتخابات‭ ‬منذ‭ ‬انطلاق‭ ‬حملة‭ ‬المرشحين‭ ‬تطورات‭ ‬إيجابية‭ ‬عدة‭.‬

أهم‭ ‬هذه‭ ‬التطورات‭ ‬أن‭ ‬المرشحين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسي،‭ ‬وهم‭ ‬رؤساء‭ ‬أحزاب‭ ‬معارضة،‭ ‬أتيحت‭ ‬لهم‭ ‬الفرص‭ ‬كاملة‭ ‬لعرض‭ ‬برامجهم‭ ‬وتصوراتهم‭ ‬وآرائهم‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬الوطنية‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬أجهزة‭ ‬الإعلام‭ ‬او‭ ‬المؤتمرات‭ ‬الانتخابية،‭ ‬وغير‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬الدعاية‭ ‬الانتخابية‭. ‬

تابعت‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬مصرية‭ ‬لقاءات‭ ‬مطولة‭ ‬جدا‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المرشحين‭ ‬امتدت‭ ‬ساعات‭ ‬تحدثوا‭ ‬فيها‭ ‬بحرية‭ ‬كاملة‭ ‬وعرضوا‭ ‬كل‭ ‬أفكارهم‭ ‬وانتقاداتهم‭ ‬وبرامجهم‭.‬

هذا‭ ‬تطور‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬وفي‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭.
‬قدرة‭ ‬المرشحين‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬برامجهم‭ ‬والدعاية‭ ‬لأنفسهم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬رسخت‭ ‬اعتقادا‭ ‬بجدية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬والرغبة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الانتخابات‭ ‬مختلفة‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬عن‭ ‬الانتخابات‭ ‬السابقة‭.‬

هذه‭ ‬الاعتبارات‭ ‬وغيرها‭ ‬قادت‭ ‬إلى‭ ‬أهم‭ ‬ظاهرة‭ ‬شهدتها‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬المصرية‭. ‬نعني‭ ‬النسبة‭ ‬المرتفعة‭ ‬جدا‭ ‬للمشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬والتي‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬66.8%‭. ‬هذه‭ ‬أعلى‭ ‬نسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬انتخابات‭ ‬مصرية‭ ‬سابقة‭.‬

هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬الواسعة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬ظاهرة‭ ‬تستحق‭ ‬التوقف‭ ‬عندها،‭ ‬أسبابها‭ ‬ومغزاها‭.‬

‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاعتبارات‭ ‬التي‭ ‬أشرنا‭ ‬إليها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمصداقية‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬كان‭ ‬للتطورات‭ ‬العاصفة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المنطقة‭ ‬وبالأخص‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭.‬

هذه‭ ‬الحرب‭ ‬تمثل‭ ‬كما‭ ‬نعلم‭ ‬خطرا‭ ‬داهما‭ ‬لمصر‭ ‬وأمنها‭ ‬القومي،‭ ‬وخاصة‭ ‬مع‭ ‬المخططات‭ ‬المعلنة‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حول‭ ‬طرد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أرضهم‭ ‬وترحيلهم‭ ‬إلى‭ ‬سيناء،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أعلنت‭ ‬مصر‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدى‭ ‬له‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭.‬

الشعب‭ ‬المصري‭ ‬كله‭ ‬يستشعر‭ ‬هذا‭ ‬الخطر‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‭ ‬العدو‭ ‬ويهدد‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭.‬

وعبر‭ ‬التاريخ‭ ‬أثبت‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الأزمات‭ ‬الكبرى‭ ‬والأخطار‭ ‬التي‭ ‬تهدد‭ ‬البلاد‭ ‬يوحد‭ ‬صفوفه‭ ‬ويقف‭ ‬جبهة‭ ‬واحدة‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الخطر‭ ‬وينسى‭ ‬أي‭ ‬خلافات‭ ‬أو‭ ‬مشاكل‭.‬

الشعب‭ ‬المصري‭ ‬بهذه‭ ‬المشاركة‭ ‬الشعبية‭ ‬غير‭ ‬المسبوقة‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬أراد‭ ‬أن‭ ‬يبعث‭ ‬رسالة‭ ‬واضحة‭ ‬إلى‭ ‬العدو‭ ‬وإلى‭ ‬العالم‭. ‬رسالة‭ ‬مؤداها‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬يقف‭ ‬صفا‭ ‬واحدا‭ ‬مع‭ ‬القيادة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬مصر‭ ‬ومن‭ ‬أجل‭ ‬إحباط‭ ‬أي‭ ‬مخططات‭ ‬عدوانية‭ ‬تستهدف‭ ‬البلاد‭.‬

عموما‭ ‬تعتبر‭ ‬انتخابات‭ ‬الرئاسة‭ -‬كما‭ ‬ذكرت‭- ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬جوهرها‭ ‬الانفتاح‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬السياسية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬التصورات‭ ‬والآراء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬العمل‭ ‬السياسي‭ ‬ومعالجة‭ ‬مختلف‭ ‬المشاكل‭. ‬كما‭ ‬تعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬مؤشرا‭ ‬لوحدة‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬وإصراره‭ ‬على‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬أمن‭ ‬البلاد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الأخطار‭.‬

ويأمل‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬مرحلة‭ ‬الانتخابات‭ ‬بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬وأن‭ ‬يتم‭ ‬إشراك‭ ‬قوى‭ ‬المعارضة‭ ‬ومختلف‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬التغيير‭ ‬والإصلاح‭ ‬والاستفادة‭ ‬الجادة‭ ‬من‭ ‬أفكارها‭ ‬وتصوراتها‭.‬

MENAFN19122023000055011008ID1107629706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث