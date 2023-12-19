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بيع شجرة عيد الميلاد الأكثر تواضعًا في العالم بسعر خيالي

12/19/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬الخيالي‭ ‬لشجرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الأكثر‭ ‬تواضعًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إلى‭ ‬السحر‭ ‬الاحتفالي‭ ‬الذي‭ ‬يغذيه‭ ‬الحنين‭ ‬إلى‭ ‬الماضي‭. ‬وتم‭ ‬شراء‭ ‬الشجرة‭ ‬المتواضعة‭ ‬مقابل‭ ‬مبلغ‭ ‬ضئيل‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قرن‭ ‬من‭ ‬الزمان،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬بيعت‭ ‬الشجرة‭ ‬مقابل‭ ‬3411‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًّا‭ (‬4328‭ ‬دولارًا‭) ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬علني‭. ‬

ووفقًا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬،‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تباع‭ ‬الشجرة‭ ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬31‭ ‬بوصة،‭ ‬والتي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬25‭ ‬فرعًا‭ ‬و12‭ ‬ثمرة‭ ‬وست‭ ‬حاملات‭ ‬شموع‭ ‬صغيرة،‭ ‬بمبلغ‭ ‬يتراوح‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬إلى‭ ‬80‭ ‬جنيهًا‭ ‬إسترلينيًّا‭ ‬فقط‭ (‬76‭ ‬إلى‭ ‬102‭ ‬دولار‭) ‬في‭ ‬دار‭ ‬مزادات‭ ‬‮«‬هانسونز‮»‬‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬أوكسفوردشاير‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭.‬

وأفاد‭ ‬صاحب‭ ‬دار‭ ‬‮«‬هانسونز‮»‬‭ ‬للمزادات،‭ ‬تشارلز‭ ‬هانسون،‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬سحر‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قائمًا‭! ‬

لقد‭ ‬أصبح‭ ‬لشجرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الأكثر‭ ‬تواضعًا‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬منزلًا‭ ‬جديدًا،‭ ‬ونحن‭ ‬سعداء‭ ‬لأجل‭ ‬البائع‭ ‬والمشتري‮»‬‭. ‬

يعود‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬البيع‭ ‬الخيالي‭ ‬لشجرة‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬الأكثر‭ ‬تواضعًا‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬إلى‭ ‬السحر‭ ‬الاحتفالي‭ ‬الذي‭ ‬يغذيه‭ ‬الحنين‭ ‬إلى‭ ‬الماضي‭.‬

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