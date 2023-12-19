بيع شجرة عيد الميلاد الأكثر تواضعًا في العالم بسعر خيالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) يعود الفضل في البيع الخيالي لشجرة عيد الميلاد الأكثر تواضعًا في العالم إلى السحر الاحتفالي الذي يغذيه الحنين إلى الماضي. وتم شراء الشجرة المتواضعة مقابل مبلغ ضئيل منذ أكثر من قرن من الزمان، ورغم ذلك بيعت الشجرة مقابل 3411 جنيهًا إسترلينيًّا (4328 دولارًا) في مزاد علني.
ووفقًا لموقع «سي إن إن»، كان يجب أن تباع الشجرة التي يبلغ طولها 31 بوصة، والتي تحتوي على 25 فرعًا و12 ثمرة وست حاملات شموع صغيرة، بمبلغ يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا إسترلينيًّا فقط (76 إلى 102 دولار) في دار مزادات «هانسونز» في مقاطعة أوكسفوردشاير بجنوب شرق إنجلترا.
وأفاد صاحب دار «هانسونز» للمزادات، تشارلز هانسون، في بيان: «سحر عيد الميلاد لا يزال قائمًا!
لقد أصبح لشجرة عيد الميلاد الأكثر تواضعًا في العالم منزلًا جديدًا، ونحن سعداء لأجل البائع والمشتري».
يعود الفضل في البيع الخيالي لشجرة عيد الميلاد الأكثر تواضعًا في العالم، إلى السحر الاحتفالي الذي يغذيه الحنين إلى الماضي.
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