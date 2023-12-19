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داء السمنة يكشف عن أزمة صحية متفاقمة في بريطانيا

12/19/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سلطت‭ ‬أرقام‭ ‬هيئة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬الوطنية‭ ‬الصادرة‭ ‬حديثا‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬التأثير‭ ‬المتصاعد‭ ‬للسمنة‭ ‬على‭ ‬الصحة‭ ‬العامة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬تضاعف‭ ‬عدد‭ ‬حالات‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬يوميا‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬حالة‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الست‭ ‬الماضية‭. ‬

وقالت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬التايمز‮»‬‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬المثير‭ ‬للقلق،‭ ‬والذي‭ ‬يسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬خطورة‭ ‬مشكلة‭ ‬الوزن‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إجهاد‭ ‬موارد‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬وإعاقة‭ ‬علاج‭ ‬حالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬تتنوع‭ ‬بين‭ ‬التهاب‭ ‬المفاصل‭ ‬إلى‭ ‬السرطان‭ ‬وتؤثر‭ ‬على‭ ‬الأمهات‭ ‬الحوامل‭. ‬وأشارت‭ ‬الصحيفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المثير‭ ‬للصدمة‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬حالات‭ ‬القبول‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسمنة‭ ‬أصبحت‭ ‬الآن‭ ‬ثلاثة‭ ‬أضعاف‭ ‬تلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالتدخين،‭ ‬حيث‭ ‬يحتاج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬طفلاً‭ ‬يومياً‭ ‬إلى‭ ‬دخول‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬السمنة،‭ ‬وهو‭ ‬الرقم‭ ‬الذي‭ ‬تضاعف‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الزيادة‭ ‬في‭ ‬حالات‭ ‬العلاج‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬وسط‭ ‬انتقادات‭ ‬لتقاعس‭ ‬الحكومة،‭ ‬واتهام‭ ‬الوزراء‭ ‬بإهمال‭ ‬مشكلة‭ ‬تؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬المجتمع‭ ‬وتعرقل‭ ‬التقدم‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أن‭ ‬تأجيل‭ ‬التدابير‭ ‬القوية‭ ‬لمكافحة‭ ‬السمنة‭ ‬أسهم
بزيادة‭ ‬المخاوف،‭ ‬حيث‭ ‬أصبح‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬المحرومة‭ ‬اقتصاديا‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬لدخول‭ ‬المستشفى‭ ‬بسبب‭ ‬السمنة‭ ‬مقارنة‭ ‬بنظرائهم‭ ‬الأكثر‭ ‬ثراء‭.‬

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