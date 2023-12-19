تناول هذه الفاكهة قبل النوم لتجنب الأرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬عالية‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والدهون‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نوم‭ ‬سيئ،‭ ‬ويؤدي‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الراحة‭ ‬وعسر‭ ‬الهضم‭. ‬لذلك؛‭ ‬يمكن‭ ‬لبعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬أن‭ ‬تهدئ‭ ‬عقلك‭ ‬وتعزز‭ ‬النوم‭ ‬الصحي،‭ ‬ومنها‭ ‬الموز،‭ ‬فهو‭ ‬خيار‭ ‬مثالي‭ ‬لتتناوله‭ ‬كي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬نوم‭ ‬جيد‭. ‬

ويساعد‭ ‬الموز‭ ‬على‭ ‬النوم؛‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬مهمة،‭ ‬منها‭ ‬الحمض‭ ‬الأميني‭ ‬‮«‬التربتوفان‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ناقل‭ ‬عصبي‭ ‬ينظم‭ ‬المزاج‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬الاسترخاء‭. ‬

كما‭ ‬يساعد‭ ‬الموز‭ ‬على‭ ‬استرخاء‭ ‬العضلات؛‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬والبوتاسيوم،‭ ‬وهما‭ ‬أساسيان‭ ‬ومعروفان‭ ‬بخصائصهما‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬وبث‭ ‬الهدوء‭.‬