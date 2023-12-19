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تناول هذه الفاكهة قبل النوم لتجنب الأرق

12/19/2023 7:15:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) يعتمد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬نوم‭ ‬جيد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬نوعية‭ ‬الطعام‭ ‬الذي‭ ‬تتناوله‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭. ‬فوفقا‭ ‬لموقع‭ ‬‮«‬ديربورن‮»‬‭ ‬الأمريكي‭ ‬فإنّ‭ ‬تناول‭ ‬موزة‭ ‬واحدة‭ ‬قبل‭ ‬النوم‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الفوائد‭ ‬الصحية‭. ‬ويحتاج‭ ‬جسم‭ ‬الإنسان‭ ‬إلى‭ ‬نوم‭ ‬مريح‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬والحياة‭ ‬بشكل‭ ‬عام؛‭ ‬لذلك‭ ‬يمكنك‭ ‬استخدام‭ ‬بعض‭ ‬الحيل‭ ‬التي‭ ‬تخلق‭ ‬بيئة‭ ‬خالية‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬ومناسبة‭ ‬للنوم،‭ ‬مثل‭: ‬شرب‭ ‬شاي‭ ‬البابونج‭ ‬قبل‭ ‬النوم،‭ ‬أو‭ ‬إشعال‭ ‬الشمعة‭ ‬المعطرة‭ ‬المفضلة‭ ‬لديك،‭ ‬وتشغيل‭ ‬بعض‭ ‬الموسيقى‭ ‬الهادئة‭. ‬وتعتمد‭ ‬نوعية‭ ‬نومك‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تأكله‭ ‬في‭ ‬الساعات‭ ‬التي‭ ‬تسبق‭ ‬موعده‭. ‬

ومن‭ ‬المعروف‭ ‬أن‭ ‬تناول‭ ‬وجبة‭ ‬عالية‭ ‬السعرات‭ ‬الحرارية‭ ‬والدهون‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬نوم‭ ‬سيئ،‭ ‬ويؤدي‭ ‬أيضاً‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬الراحة‭ ‬وعسر‭ ‬الهضم‭. ‬لذلك؛‭ ‬يمكن‭ ‬لبعض‭ ‬الأطعمة‭ ‬أن‭ ‬تهدئ‭ ‬عقلك‭ ‬وتعزز‭ ‬النوم‭ ‬الصحي،‭ ‬ومنها‭ ‬الموز،‭ ‬فهو‭ ‬خيار‭ ‬مثالي‭ ‬لتتناوله‭ ‬كي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬نوم‭ ‬جيد‭. ‬

ويساعد‭ ‬الموز‭ ‬على‭ ‬النوم؛‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬عناصر‭ ‬غذائية‭ ‬مهمة،‭ ‬منها‭ ‬الحمض‭ ‬الأميني‭ ‬‮«‬التربتوفان‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬ناقل‭ ‬عصبي‭ ‬ينظم‭ ‬المزاج‭ ‬ويساعد‭ ‬على‭ ‬الاسترخاء‭. ‬

كما‭ ‬يساعد‭ ‬الموز‭ ‬على‭ ‬استرخاء‭ ‬العضلات؛‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬المغنيسيوم‭ ‬والبوتاسيوم،‭ ‬وهما‭ ‬أساسيان‭ ‬ومعروفان‭ ‬بخصائصهما‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬تخفيف‭ ‬التوتر‭ ‬وبث‭ ‬الهدوء‭.‬

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