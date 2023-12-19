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عبدالله الأنصاري ينال درجة البكالوريوس في هندسة الطيران وعلوم الفضاء ورخصة قيادة الطائرات التجارية

12/19/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شارك‭ ‬هشام‭ ‬الأنصاري‭ ‬وعائلته‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬فلوريدا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬حفل‭ ‬تخرج‭ ‬ابنه‭ ‬عبدالله‭ ‬هشام‭ ‬الأنصاري‭ ‬بدرجة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬هندسة‭ ‬الطيران‭ ‬وعلوم‭ ‬الفضاء‭ ‬ (Aerospace Engineering) من جامعة Embry Riddle Aeronautical University ( بإمتياز Cum Laude) ، وبموازاة ذلك، أتم دراسة الطيران، ونال رخصة قيادة الطائرات التجارية من إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA).

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