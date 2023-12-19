عبدالله الأنصاري ينال درجة البكالوريوس في هندسة الطيران وعلوم الفضاء ورخصة قيادة الطائرات التجارية

عبدالله الأنصاري ينال درجة البكالوريوس في هندسة الطيران وعلوم الفضاء ورخصة قيادة الطائرات التجارية
التاريخ
12/19/2023 7:15:08 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شارك هشام الأنصاري وعائلته في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية حفل تخرج ابنه عبدالله هشام الأنصاري بدرجة بكالوريوس هندسة الطيران وعلوم الفضاء (Aerospace Engineering) من جامعة Embry Riddle Aeronautical University ( بإمتياز Cum Laude) ، وبموازاة ذلك، أتم دراسة الطيران، ونال رخصة قيادة الطائرات التجارية من إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية (FAA).
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