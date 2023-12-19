((التسهيلات التجارية)) تقيم احتفالية بمناسبة العيد الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أقامت شركة البحرين للتسهيلات التجارية احتفالاً بمناسبة العيد الوطني، بحضور الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية والموظفين، تزامناً مع احتفالات مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح دولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم مقاليد الحكم.
وأكد عبدالله بوخوة الرئيس التنفيذي للشركة أن إحياء وتنظيم مثل هذه الفعالية يأتي مشاركةً من الشركة في احتفالات المملكة بعيدها الوطني المجيد، وفي إطار ما تحظى به هذه المناسبة الوطنية من تقدير واعتزاز لدى كل مواطن بحريني، مشيراً إلى أنها فرصة لتأكيد اللحمة الوطنية وغرس مفهوم الانتماء وترسيخ قيم الولاء والاعتزاز بالوطن لدى الجميع.
ورفع بوخوة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بما حققته المملكة من خطوات متقدمة ومتسارعة على طريق التقدم والازدهار في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة ملك البلاد المعظم، وبما تحقق من إنجازات ومكتسبات حضارية وتنموية في كافة القطاعات بما فيها القطاع المالي والمصرفي، منوهاً بما توليه مملكة البحرين لهذا القطاع من أهمية خاصة لما يسهم فيه من توفير التمويل للأفراد والشركات في كافة القطاعات التي ترفد المسيرة التنموية الشاملة.
وأشار إلى أن هذه المناسبة تطل علينا هذا العام في الوقت الذي تشهد فيه مملكة البحرين مزيداً من النمو المطرد والمتسارع في المؤشرات الاقتصادية، ومختلف مؤشرات التنمية المستدامة في شتى القطاعات والأصعدة، لافتاً إلى أن ذلك بفضل الالتزام التام بمضامين المسيرة التنموية الشاملة وصون المنجزات الوطنية والاقتصادية المتعاقبة التي حققتها المملكة.
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