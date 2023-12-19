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((التسهيلات التجارية)) تقيم احتفالية بمناسبة العيد الوطني

12/19/2023 7:15:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أقامت‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬للتسهيلات‭ ‬التجارية‭ ‬احتفالاً‭ ‬بمناسبة‭ ‬العيد‭ ‬الوطني،‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬والإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والموظفين،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفالات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بأعيادها‭ ‬الوطنية‭ ‬إحياء‭ ‬لذكرى‭ ‬قيام‭ ‬الدولة‭ ‬البحرينية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬المؤسس‭ ‬أحمد‭ ‬الفاتح‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬مسلمة‭ ‬عام‭ ‬1783‭ ‬ميلادية،‭ ‬وذكرى‭ ‬تولي‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭.‬

وأكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بوخوة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬أن‭ ‬إحياء‭ ‬وتنظيم‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬يأتي‭ ‬مشاركةً‭ ‬من‭ ‬الشركة‭ ‬في‭ ‬احتفالات‭ ‬المملكة‭ ‬بعيدها‭ ‬الوطني‭ ‬المجيد،‭ ‬وفي‭ ‬إطار‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬تقدير‭ ‬واعتزاز‭ ‬لدى‭ ‬كل‭ ‬مواطن‭ ‬بحريني،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬فرصة‭ ‬لتأكيد‭ ‬اللحمة‭ ‬الوطنية‭ ‬وغرس‭ ‬مفهوم‭ ‬الانتماء‭ ‬وترسيخ‭ ‬قيم‭ ‬الولاء‭ ‬والاعتزاز‭ ‬بالوطن‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭.‬

ورفع‭ ‬بوخوة‭ ‬بهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أسمى‭ ‬آيات‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬حققته‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خطوات‭ ‬متقدمة‭ ‬ومتسارعة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬بقيادة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وبما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬ومكتسبات‭ ‬حضارية‭ ‬وتنموية‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬والمصرفي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بما‭ ‬توليه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬خاصة‭ ‬لما‭ ‬يسهم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬التمويل‭ ‬للأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬ترفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تطل‭ ‬علينا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تشهد‭ ‬فيه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مزيداً‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬المطرد‭ ‬والمتسارع‭ ‬في‭ ‬المؤشرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬ومختلف‭ ‬مؤشرات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬القطاعات‭ ‬والأصعدة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الالتزام‭ ‬التام‭ ‬بمضامين‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭ ‬وصون‭ ‬المنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬المتعاقبة‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬المملكة‭.‬

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