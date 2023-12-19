كراون بلازا يستضيف الفنان العراقي سيف نبيل

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أعلن‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬الذي‭ ‬يتبع‭ ‬أكبر‭ ‬وأنجح‭ ‬شركات‭ ‬إدارة‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وهي‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬الخليج‭ ‬عن‭ ‬استضافة‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬سيف‭ ‬نبيل‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬ضخم‭ ‬سيتم‭ ‬إحياؤه‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬بكراون‭ ‬بلازا‭ - ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمرات‭.‬

وبهذا‭ ‬الشأن‭ ‬قال‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا،‭ ‬شربل‭ ‬حنا‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعيدون‭ ‬باستضافة‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬سيف‭ ‬نبيل،‭ ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬رؤيتنا‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفن‭ ‬والفنانين‭ ‬العرب‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سعي‭ ‬الفندق‭ ‬المستمر‭ ‬إلى‭ ‬إبراز‭ ‬دوره‭ ‬كوجهة‭ ‬سياحية‭ ‬مفضلة‭ ‬لدى‭ ‬النزلاء‭ ‬والزوار‭ ‬تعزز‭ ‬الصورة‭ ‬الإيجابية‭ ‬عن‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬سياحيا‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬حرصنا‭ ‬في‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬ذات‭ ‬المواصفات‭ ‬والمعايير‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬الحفلات‭ ‬الغنائية‮»‬‭. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الكادر‭ ‬الوظيفي‭ ‬في‭ ‬الفندق‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرات‭ ‬وكفاءات‭ ‬ذات‭ ‬خبرات‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الضيافة‭ ‬والفندقة‭.‬

ودعا‭ ‬شربل‭ ‬جماهير‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬سيف‭ ‬نبيل‭ ‬بالانضمام‭ ‬للحفل‭ ‬الغنائي‭ ‬والاستعداد‭ ‬لتجربة‭ ‬حفل‭ ‬غنائي‭ ‬ساحرة‭ ‬تتخذ‭ ‬خلفية‭ ‬أنيقة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬الحفلات‭ ‬الفخمة‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭. ‬تأخذ‭ ‬جماهيره‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬موسيقية‭ ‬عبر‭ ‬أغانيه‭ ‬الرائجة‭ ‬والكلاسيكيات‭ ‬الخالدة‭.‬

وسيتضمن‭ ‬الحفل‭ ‬إيقاع‭ ‬الموسيقى‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬حية‭ ‬ديناميكية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تواجد‭ ‬الدي‭ ‬جي‭ ‬الموهوب‭ ‬الذي‭ ‬سينظم‭ ‬أحدث‭ ‬الإيقاعات‭.‬

وكان‭ ‬فندق‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬محطة‭ ‬إقامة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬الموسمية‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬وحتى‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬زوار‭ ‬الفندق‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الفعاليات‭ ‬والخدمات‭ ‬المميزة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬الفندق‭ ‬ضمن‭ ‬مطاعمه‭ ‬ومرافقه‭.‬

ويعد‭ ‬كراون‭ ‬بلازا‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬الفنادق‭ ‬السياحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ويتبع‭ ‬الشركة‭ ‬العالمية‭ ‬مجموعة‭ ‬فنادق‭ ‬إنتركونتيننتال‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬شركات‭ ‬الفنادق‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ولديها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4600‭ ‬فندق‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجعله‭ ‬من‭ ‬الفنادق‭ ‬المهمة‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬