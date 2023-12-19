كراون بلازا يستضيف الفنان العراقي سيف نبيل

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أعلن فندق كراون بلازا الذي يتبع أكبر وأنجح شركات إدارة الفنادق في المملكة وهي مجموعة فنادق الخليج عن استضافة الفنان العراقي سيف نبيل في حفل غنائي ضخم سيتم إحياؤه في 29 ديسمبر 2023 بكراون بلازا - مركز البحرين للمؤتمرات.
وبهذا الشأن قال مدير عام فندق كراون بلازا، شربل حنا: «نحن سعيدون باستضافة الفنان العراقي سيف نبيل، وتعكس هذه الاستضافة رؤيتنا في دعم الفن والفنانين العرب»، مؤكدا سعي الفندق المستمر إلى إبراز دوره كوجهة سياحية مفضلة لدى النزلاء والزوار تعزز الصورة الإيجابية عن مكانة مملكة البحرين سياحيا.
وأضاف: «حرصنا في كراون بلازا على توفير أفضل الخدمات ذات المواصفات والمعايير العالمية التي تتناسب مع استضافة الحفلات الغنائية». مشيرا إلى أن الكادر الوظيفي في الفندق يتمتع بخبرات وكفاءات ذات خبرات طويلة في قطاع الضيافة والفندقة.
ودعا شربل جماهير الفنان العراقي سيف نبيل بالانضمام للحفل الغنائي والاستعداد لتجربة حفل غنائي ساحرة تتخذ خلفية أنيقة في صالة الحفلات الفخمة في فندق كراون بلازا. تأخذ جماهيره في رحلة موسيقية عبر أغانيه الرائجة والكلاسيكيات الخالدة.
وسيتضمن الحفل إيقاع الموسيقى مع فرقة حية ديناميكية إلى جانب تواجد الدي جي الموهوب الذي سينظم أحدث الإيقاعات.
وكان فندق كراون بلازا محطة إقامة للعديد من الفعاليات الموسمية التي امتدت من شهر سبتمبر وحتى نهاية هذا العام، حيث استمتع زوار الفندق بالعديد من الفعاليات والخدمات المميزة التي يقدمها الفندق ضمن مطاعمه ومرافقه.
ويعد كراون بلازا أحد أهم الفنادق السياحية في المنطقة ويتبع الشركة العالمية مجموعة فنادق إنتركونتيننتال وهي من أكبر شركات الفنادق في العالم ولديها أكثر من 4600 فندق في أكثر من 100 دولة حول العالم وهذا ما يجعله من الفنادق المهمة على الخريطة في البحرين.
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