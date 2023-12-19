في مونديال أندية العالم:سيتي يلحق بفلوميننسي إلى المباراة النهائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسجل‭ ‬النروجي‭ ‬ماريوس‭ ‬هويبراتن‭ (‬45+1‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬والكرواتي‭ ‬ماتيو‭ ‬كوفاتشيتش‭ (‬52‭) ‬والبرتغالي‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ (‬59‭) ‬الأهداف‭.‬

ويلتقي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬فلوميننسي‭ ‬بطل‭ ‬ليبرتادوريس‭ ‬الذي‭ ‬تخطى‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬2‭-‬0‭ ‬الإثنين‭.‬

وهي‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬وفلوميننسي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬الأندية‭.‬

وفرض‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬صفوفه‭ ‬هدّافه‭ ‬الدولي‭ ‬النروجي‭ ‬إرلينغ‭ ‬هالاند‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬نفسه‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة‭ ‬من‭ ‬البداية‭ ‬وحتى‭ ‬النهاية‭ ‬وكان‭ ‬بإمكانه‭ ‬حسمها‭ ‬بنتيجة‭ ‬كبيرة‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬الفرص‭ ‬العديدة‭ ‬التي‭ ‬سنحت‭ ‬أمام‭ ‬مهاجميه‭.‬

وكانت‭ ‬أول‭ ‬فرصة‭ ‬لسيتي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬للاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬رودري‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬8‭).‬

وارتكب‭ ‬جون‭ ‬ستونز‭ ‬خطأ‭ ‬فادحاً‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬الكرة‭ ‬إلى‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬إيدرسون‭ ‬فحاول‭ ‬المهاجم‭ ‬الغيني‭ ‬جوزيه‭ ‬كانتي‭ ‬انتزاعها‭ ‬لكن‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬تدخّل‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬وشتتها‭ ‬في‭ ‬قدم‭ ‬الأخير‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬الملعب‭ (‬9‭).‬

وأخطأ‭ ‬إيدرسون‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬كرة‭ ‬لستونز‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فحاول‭ ‬مراوغة‭ ‬كانتي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬انتزاعها‭ ‬منه‭ ‬لكن‭ ‬البرازيلي‭ ‬تدارك‭ ‬الموقف‭ ‬بسرعة‭ (‬14‭)‬‭.‬

وتلقّى‭ ‬سيلفا‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬جاك‭ ‬غريليش‭ ‬ولعبها‭ ‬برعونة‭ ‬بين‭ ‬يدي‭ ‬الحارس‭ ‬شوساكو‭ ‬نيشيكاوا‭ (‬19‭).‬

وجرّب‭ ‬رودري‭ ‬حظه‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬بجوار‭ ‬القائم‭ ‬الأيمن‭ (‬28‭).‬

وتألق‭ ‬نيشيكاوا‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬لتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬للبرتغالي‭ ‬ماتيوس‭ ‬نونيش‭ ‬إثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬مواطنه‭ ‬برناردو‭ ‬سيلفا‭ (‬31‭).‬

وتابع‭ ‬الحارس‭ ‬نيشيكاوا‭ ‬تألقه‭ ‬بإبعاده‭ ‬تسديدة‭ ‬قوية‭ ‬لفيل‭ ‬فودن‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬35‭)‬،‭ ‬ثمّ‭ ‬تصّدى‭ ‬لأخرى‭ ‬لنونيش‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ (‬38‭).‬

وأثمر‭ ‬ضغط‭ ‬سيتي‭ ‬هدفاً‭ ‬بالنيران‭ ‬الصديقة‭ ‬عندما‭ ‬توغّل‭ ‬نونيش‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬ومرر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬حاول‭ ‬المدافع‭ ‬هويبراتن‭ ‬إبعادها‭ ‬لكنه‭ ‬تابعها‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬يسار‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬نيشيكاوا‭ (‬45+1‭).‬

وعزّز‭ ‬كوفاتشيتش،‭ ‬المتوّج‭ ‬باللقب‭ ‬4‭ ‬مرات‭ (‬3‭ ‬مع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ومرة‭ ‬مع‭ ‬تشلسي‭ ‬الإنكليزي‭)‬،‭ ‬تقدّم‭ ‬سيتي‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عندما‭ ‬تلقى‭ ‬كرة‭ ‬خلف‭ ‬الدفاع‭ ‬من‭ ‬كايل‭ ‬ووكر‭ ‬فانطلق‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬وتوغّل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬وسددها‭ ‬في‭ ‬سقف‭ ‬المرمى‭ (‬52‭).‬

وأهدر‭ ‬نونيش‭ ‬فرصة‭ ‬إضافة‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬إثر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬لجاك‭ ‬غريليش‭ ‬تابعها‭ ‬برأسه‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬المرمى‭ ‬المشرّع‭ ‬أمامه‭ (‬56‭).‬

وأضاف‭ ‬سيلفا‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مستغلاً‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬الحارس‭ ‬نيشيكاوا‭ ‬إثر‭ ‬تسديدة‭ ‬لمواطنه‭ ‬نونيش‭ ‬فسددها‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بقدم‭ ‬هويبراتن‭ ‬وسكنت‭ ‬المرمى‭ (‬59‭).‬