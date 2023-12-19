منتخب كرة اليد يكسب المغرب وديا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كسب منتخبنا الوطني الأول لكرة اليد مواجهة نظيره المغرب بنتيجة (28/22) في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على صالة اتحاد اليد بأم الحصم.
وتأتي هذه المواجهة في إطار تحضيرات منتخبنا الوطني لاستحقاقه القاري المتمثل في البطولة الآسيوية 21 المؤهلة للمونديال التي ستحتضنها مملكة البحرين في الشهر المقبل.
ولعبّ مدرب منتخبنا الآيسلندي آرون بغالبية عناصره بهدف إشراكهم وإتاحة الفرصة لهم لإثبات وجودهم وقدراتهم. وستتكرر المواجهة بين المنتخبين مساء يوم الخميس المقبل.
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