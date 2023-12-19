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منتخب كرة اليد يكسب المغرب وديا

12/19/2023 7:15:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كسب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬مواجهة‭ ‬نظيره‭ ‬المغرب‭ ‬بنتيجة‭ (‬28/22‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الودية‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬القاري‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ولعبّ‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬بغالبية‭ ‬عناصره‭ ‬بهدف‭ ‬إشراكهم‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودهم‭ ‬وقدراتهم‭. ‬وستتكرر‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬

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