منتخب كرة اليد يكسب المغرب وديا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحضيرات‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لاستحقاقه‭ ‬القاري‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬21‭ ‬المؤهلة‭ ‬للمونديال‭ ‬التي‭ ‬ستحتضنها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭.‬

ولعبّ‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الآيسلندي‭ ‬آرون‭ ‬بغالبية‭ ‬عناصره‭ ‬بهدف‭ ‬إشراكهم‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬لهم‭ ‬لإثبات‭ ‬وجودهم‭ ‬وقدراتهم‭. ‬وستتكرر‭ ‬المواجهة‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭.‬