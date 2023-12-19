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4 أهداف في مباراة الحد والبسيتينبالثــلاثة.. النجــمة يســقط أمــام المنــامة

12/19/2023 7:15:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) سقط‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬نظيره‭ ‬المنامة‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/3‭)‬‮
‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الجولة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬أهداف‭ ‬المنامة‭ ‬توباريس‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬12‭ ‬و54‭) ‬وإبراهيم‭ ‬الختال‭ ‬بالدقيقة‭ (‬69‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬النجمة‭ ‬داكوستا‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬15‭ ‬و89‭ ‬ر‭.‬ك‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬حقق‭ ‬المنامة‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬ليرفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬11‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬أما‭ ‬النجمة‭ ‬نال‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬والأولى‭ ‬لمدربه‭ ‬الجديد‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ (‬12‭ ‬نقطة‭).‬

وفي‭ ‬المباراة‭ ‬الأخرى،‮
‬تعادل‭ ‬فريق‭ ‬الحد‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬البسيتين‭ ‬بنتيجة‭ (‬2/2‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭.‬

وسجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬الحد‭ ‬امبولي‭ ‬بالدقيقة‭ (‬20‭) ‬وهشام‭ ‬منصور‭ ‬بالدقيقة‭ (‬29‭) ‬فيما‭ ‬سجل‭ ‬هدفيّ‭ ‬البسيتين‭ ‬روبينسون‭ ‬من‭ ‬ركلتيّ‭ ‬جزاء‭ ‬بالدقيقتين‭ (‬24‭ ‬و54‭)‬،‭ ‬وبذلك‭ ‬أصبح‭ ‬رصيد‭ ‬الحد‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الجديد‭ ‬محمد‭ ‬عدنان‭ ‬الذي‭ ‬خلفّ‭ ‬عيسى‭ ‬السعدون‭ (‬8‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والبسيتين‭ ‬صار‭ ‬رصيده‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

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