4 أهداف في مباراة الحد والبسيتينبالثــلاثة.. النجــمة يســقط أمــام المنــامة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) سقط فريق النجمة أمام نظيره المنامة بنتيجة (2/3)
في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء على استاد مدينة خليفة الرياضية في ختام الجولة التاسعة من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسجل أهداف المنامة توباريس بالدقيقتين (12 و54) وإبراهيم الختال بالدقيقة (69) فيما سجل هدفيّ النجمة داكوستا بالدقيقتين (15 و89 ر.ك)، وبذلك حقق المنامة فوزه الثاني ليرفع رصيده إلى (11 نقطة)، أما النجمة نال الخسارة الثالثة له في المسابقة والأولى لمدربه الجديد أحمد عيسى ليتجمد رصيده عند (12 نقطة).
وفي المباراة الأخرى،
تعادل فريق الحد مع نظيره البسيتين بنتيجة (2/2) في المباراة التي جمعتهما على استاد نادي المحرق.
وسجل هدفيّ الحد امبولي بالدقيقة (20) وهشام منصور بالدقيقة (29) فيما سجل هدفيّ البسيتين روبينسون من ركلتيّ جزاء بالدقيقتين (24 و54)، وبذلك أصبح رصيد الحد بقيادة مدربه الجديد محمد عدنان الذي خلفّ عيسى السعدون (8 نقاط)، والبسيتين صار رصيده (7 نقاط).
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