نهلة السني تضيف الذهبية الثالثة للمملكةالبحرين تتربع على عرش البطولة العربية للبليارد والسنوكر

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- Akhbar Al Khaleej) تربعت مملكة البحرين على عرش البطولة العربية للبليارد والسنوكر التي اختتمت منافساتها يوم أمس الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمّان، وذلك بعد احتلال المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، بعد تحقيق ثلاث ميداليات ذهبية وميدالية فضية، إضافة إلى 4 ميداليات برونزية، ليتصدر المنتخب الوطني للبليارد والسنوكر جدول الترتيب بمجموع 8 ميداليات توج بها أبطال وبطلات البحرين في ختام البطولة.
وتوجت لاعبة المنتخب الوطني للبليارد نهلة السني بالمركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة 10 كرات بليارد، في اليوم الختامي للبطولة، وذلك بعد فوزها على اللاعبة السعودية لارا الزنان بنتيجة 5/2 في مباراة قوية ومثيرة جمعت بين اللاعبتين، لتضيف نهلة الميدالية الذهبية الثانية في رصيدها والثالثة للبحرين في البطولة، لتسهم بصورة كبيرة في اعتلاء البحرين صدارة الترتيب العام للبطولة في يومها الختامي.
وكان وصول السني إلى المباراة النهائية بعد أن نجحت في الانتصار ببداية مشوارها على اللاعبة السعودية نوت السني بنتيجة 3/0، ثم الانتصار على اللاعبة المصرية يارا أسامة بنتيجة 3/1، وصولاً إلى الدور نصف النهائي الذي تمكن فيه من الانتصار على اللاعبة رحاب يحيى بنتيجة 3/1، قبل أن تتوج بالمركز الأول بفوزها في النهائي على السعودية لارا الزنان.
وحافظت نهلة السني على لقبها بطلة للعرب، بعد أن نجحت في المحافظة على الميداليتين الذهبيتين في مسابقتي 9 و10 كرات.
في المقابل فقد حصلت اللاعبة مي الدوسري على المركز الثالث والميدالية البرونزية، بعد أن كانت قد حصلت على الميدالية الفضية في مسابقة 9 كرات، وكان مشوار مي صعباً في المسابقة، بعد أن خسرت مواجهتها الأولى أمام اللاعبة السعودية منار البلوي بنتيجة 3/2، قبل أن تتأهل لربع النهائي بعد انسحاب اللاعبة الأردنية أماني محمد، ثم واجهت اللاعبة السعودية نوت البلوي وتمكنت من الانتصار عليها، لتصل إلى نصف النهائي الذي خسرته أمام اللاعبة السعودية لارا الزنان بنتيجة 3/1، لتكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية.
أما في منافسات السنوكر، فقد اختتم البطل العالمي حبيب صباح مشاركته في البطولة باحتلال المركز الثالث والحصول على الميدالية البرونزية في مسابقة فردي السنوكر، وذلك بعد أن تعرض للخسارة في الدور نصف النهائي من اللاعب الإماراتي خالد الكمالي بنتيجة 4/2، فيما كان تأهله لنصف النهائي بعد الانتصار على زميله في المنتخب الوطني هشام الصقر بنتيجة 4/2 في مباراة بحرينية خالصة، ليضيف السوبر حبيب صباح البرونزية الثانية في رصيده بعد برونزية مسابقة الفرق، إضافة إلى ذهبية مسابقة 6 كرات سنوكر.
وفي منافسات البليارد للرجال تمكن اللاعب الناشئ حسين مروم من الوصول إلى دور الثمانية من المسابقة، بأداء أكثر من رائع ومستويات قوية قدمها، حيث كان قريباً من التأهل لنصف النهائي في المسابقة، حيث تمكن من الفوز على اللاعب الأردني حسن شحادة في دور الـ16، قبل أن يخسر في الدور ربع النهائي من اللاعب الأردني أحمد نعيم بنتيجة 8/2، فيما ودع شقيقه الأصغر حيدر مروم منافسات البطولة من دور الـ16 على يد اللاعب السعودي أحمد الجبار بالخسارة بنتيجة 6/2.
تجاوز النسخة السابقة
ومع ختام البطولة يكون المنتخب الوطني للبليارد والسنوكر قد تجاوز عدد الميداليات التي حققها في النسخة السابقة، وسجل رقماً جديداً في تاريخ انجازات اللعبة برئاسة منذر البصري، فقد جاءت الذهبيات الثلاث عن طريق اللاعب العالمي السوبر حبيب صباح (ذهبية 6 كرات سنوكر)، وذهبيتان عن طريق نهلة السني (9 كرات و10 كرات بليارد)، فيما حصلت اللاعبة مي الدوسري على الميدالية الفضية (9 كرات بليارد) والميدالية البرونزية (10 كرات بليارد)، فيما حصل حبيب صباح على الميدالية البرونزية (فردي سنوكر رجال)، إضافة إلى برونزية الفرق التي حققها حبيب صباح وزميله هشام الصقر، بينما حصل الشقيقان حسين وحيدر مروم على الميدالية البرونزية (9 كرات ناشئين).
درع تذكارية
تسلم رئيس الاتحاد البحريني للبليارد والسنوكر منذر البصري درعاً تذكارية من الاتحاد الأردني للبليارد والسنوكر، تقديراً للمشاركة البحرينية في هذه النسخة من البطولة العربية، حيث قدم رئيس الاتحاد الأردني الدرع التذكارية إلى رئيس الاتحاد خلال حفل ختام البطولة.
كما تم تقديم درع تقديرية إلى البطل العالمي السوبر حبيب صباح على انجازه العالمي بتحقيق لقب بطل العالم في البطولة الأخيرة التي أقيمت في الدوحة، إلى جانب درع تذكارية لمنتخب البحرين الذي توج كذلك بذهبية الفرق في بطولة العالم الأخيرة.
من جهة أخرى حرص الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر على تقديم هدايا تذكارية إلى لاعبات المنتخب الوطني للبليارد نهلة السني ومي الدوسري.
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