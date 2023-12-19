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نهلة السني تضيف الذهبية الثالثة للمملكةالبحرين تتربع على عرش البطولة العربية للبليارد والسنوكر

12/19/2023 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تربعت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬عرش‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬التي‭ ‬اختتمت‭ ‬منافساتها‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمّان،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬احتلال‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للبطولة،‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬ثلاث‭ ‬ميداليات‭ ‬ذهبية‭ ‬وميدالية‭ ‬فضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬ميداليات‭ ‬برونزية،‭ ‬ليتصدر‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬جدول‭ ‬الترتيب‭ ‬بمجموع‭ ‬8‭ ‬ميداليات‭ ‬توج‭ ‬بها‭ ‬أبطال‭ ‬وبطلات‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭.‬

وتوجت‭ ‬لاعبة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبليارد‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬والميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬10‭ ‬كرات‭ ‬بليارد،‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الختامي‭ ‬للبطولة،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬فوزها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬لارا‭ ‬الزنان‭ ‬بنتيجة‭ ‬5‭/‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬قوية‭ ‬ومثيرة‭ ‬جمعت‭ ‬بين‭ ‬اللاعبتين،‭ ‬لتضيف‭ ‬نهلة‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬رصيدها‭ ‬والثالثة‭ ‬للبحرين‭ ‬في‭ ‬البطولة،‭ ‬لتسهم‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬اعتلاء‭ ‬البحرين‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬للبطولة‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الختامي‭.‬

وكان‭ ‬وصول‭ ‬السني‭ ‬إلى‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬الانتصار‭ ‬ببداية‭ ‬مشوارها‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬نوت‭ ‬السني‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬0،‭ ‬ثم‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬المصرية‭ ‬يارا‭ ‬أسامة‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬اللاعبة‭ ‬رحاب‭ ‬يحيى‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوج‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بفوزها‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬السعودية‭ ‬لارا‭ ‬الزنان‭.‬

وحافظت‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬على‭ ‬لقبها‭ ‬بطلة‭ ‬للعرب،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬نجحت‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬الميداليتين‭ ‬الذهبيتين‭ ‬في‭ ‬مسابقتي‭ ‬9‭ ‬و10‭ ‬كرات‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬فقد‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والميدالية‭ ‬البرونزية،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬كانت‭ ‬قد‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬9‭ ‬كرات،‭ ‬وكان‭ ‬مشوار‭ ‬مي‭ ‬صعباً‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خسرت‭ ‬مواجهتها‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬منار‭ ‬البلوي‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬2،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتأهل‭ ‬لربع‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬انسحاب‭ ‬اللاعبة‭ ‬الأردنية‭ ‬أماني‭ ‬محمد،‭ ‬ثم‭ ‬واجهت‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬نوت‭ ‬البلوي‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬الانتصار‭ ‬عليها،‭ ‬لتصل‭ ‬إلى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الذي‭ ‬خسرته‭ ‬أمام‭ ‬اللاعبة‭ ‬السعودية‭ ‬لارا‭ ‬الزنان‭ ‬بنتيجة‭ ‬3‭/‬1،‭ ‬لتكتفي‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬السنوكر،‭ ‬فقد‭ ‬اختتم‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬باحتلال‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬فردي‭ ‬السنوكر،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تعرض‭ ‬للخسارة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الإماراتي‭ ‬خالد‭ ‬الكمالي‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬2،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬تأهله‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬الصقر‭ ‬بنتيجة‭ ‬4‭/‬2‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬بحرينية‭ ‬خالصة،‭ ‬ليضيف‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬البرونزية‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬بعد‭ ‬برونزية‭ ‬مسابقة‭ ‬الفرق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬سنوكر‭.‬

وفي‭ ‬منافسات‭ ‬البليارد‭ ‬للرجال‭ ‬تمكن‭ ‬اللاعب‭ ‬الناشئ‭ ‬حسين‭ ‬مروم‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الثمانية‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬بأداء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬رائع‭ ‬ومستويات‭ ‬قوية‭ ‬قدمها،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬التأهل‭ ‬لنصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬حسن‭ ‬شحادة‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الـ16،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬اللاعب‭ ‬الأردني‭ ‬أحمد‭ ‬نعيم‭ ‬بنتيجة‭ ‬8‭/‬2،‭ ‬فيما‭ ‬ودع‭ ‬شقيقه‭ ‬الأصغر‭ ‬حيدر‭ ‬مروم‭ ‬منافسات‭ ‬البطولة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬أحمد‭ ‬الجبار‭ ‬بالخسارة‭ ‬بنتيجة‭ ‬6‭/‬2‭.‬


تجاوز‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة

ومع‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭ ‬يكون‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬قد‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬الميداليات‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬السابقة،‭ ‬وسجل‭ ‬رقماً‭ ‬جديداً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬انجازات‭ ‬اللعبة‭ ‬برئاسة‭ ‬منذر‭ ‬البصري،‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬الذهبيات‭ ‬الثلاث‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬العالمي‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ (‬ذهبية‭ ‬6‭ ‬كرات‭ ‬سنوكر‭)‬،‭ ‬وذهبيتان‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ (‬9‭ ‬كرات‭ ‬و10‭ ‬كرات‭ ‬بليارد‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬اللاعبة‭ ‬مي‭ ‬الدوسري‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الفضية‭ (‬9‭ ‬كرات‭ ‬بليارد‭) ‬والميدالية‭ ‬البرونزية‭ (‬10‭ ‬كرات‭ ‬بليارد‭)‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصل‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ (‬فردي‭ ‬سنوكر‭ ‬رجال‭)‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬برونزية‭ ‬الفرق‭ ‬التي‭ ‬حققها‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬وزميله‭ ‬هشام‭ ‬الصقر،‭ ‬بينما‭ ‬حصل‭ ‬الشقيقان‭ ‬حسين‭ ‬وحيدر‭ ‬مروم‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬البرونزية‭ (‬9‭ ‬كرات‭ ‬ناشئين‭).‬


درع‭ ‬تذكارية

تسلم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬منذر‭ ‬البصري‭ ‬درعاً‭ ‬تذكارية‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر،‭ ‬تقديراً‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬البطولة‭ ‬العربية،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأردني‭ ‬الدرع‭ ‬التذكارية‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬خلال‭ ‬حفل‭ ‬ختام‭ ‬البطولة‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬درع‭ ‬تقديرية‭ ‬إلى‭ ‬البطل‭ ‬العالمي‭ ‬السوبر‭ ‬حبيب‭ ‬صباح‭ ‬على‭ ‬انجازه‭ ‬العالمي‭ ‬بتحقيق‭ ‬لقب‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬درع‭ ‬تذكارية‭ ‬لمنتخب‭ ‬البحرين‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬كذلك‭ ‬بذهبية‭ ‬الفرق‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬الأخيرة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬حرص‭ ‬الاتحاد‭ ‬السعودي‭ ‬للبليارد‭ ‬والسنوكر‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬هدايا‭ ‬تذكارية‭ ‬إلى‭ ‬لاعبات‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬للبليارد‭ ‬نهلة‭ ‬السني‭ ‬ومي‭ ‬الدوسري‭.‬

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