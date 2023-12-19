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تزامنا مع قرب حجز الدعوى للحكم..النيابة تواجه المتهم بنسب طفل لنفسه بمرافعة إلكترونية لأول مرة

12/19/2023 7:15:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ما‭ ‬بين‭ ‬أدلة‭ ‬اتهام‭ ‬تتمسك‭ ‬بها‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ودفوع‭ ‬بحريني‭ ‬وزوجته‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية،‭ ‬لا‭ ‬زالت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬تنظر‭ ‬قضية‭ ‬اتهام‭ ‬الآخرين‭ ‬بنسب‭ ‬طفل‭ ‬يحمل‭ ‬جنسية‭ ‬المتهمة‭ ‬الثانية،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬إكساب‭ ‬الطفل‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية‭ ‬لوالده،‭ ‬وهي‭ ‬القضية‭ ‬التي‭ ‬تنظرها‭ ‬المحاكم‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬سنة‭ ‬شهدت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المرافعات‭ ‬المتبادلة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬ودفاع‭ ‬المتهمين،‭ ‬والتي‭ ‬توسطتها‭ ‬إنابات‭ ‬قضائية‭ ‬للبلد‭ ‬العربي‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بخطف‭ ‬الطفل‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭.

القضية‭ ‬بدأت‭ ‬ملابساتها‭ ‬بطلب‭ ‬المتهم‭ ‬البحريني‭ ‬إصدار‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬لابنه‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفضت‭ ‬إدارة‭ ‬الجوازات‭ ‬بسبب‭ ‬شكها‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الطفل،‭ ‬وتداخل‭ ‬زوجته‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬المحت‭ ‬في‭ ‬شهادتها‭ ‬إلى‭ ‬خطف‭ ‬زوجها‭ ‬للطفل‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬زوجته‭ ‬الثانية‭ ‬بهدف‭ ‬إكسابه‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬مرورا‭ ‬بتحيل‭ ‬لـ‭ ‬ DNA ‭ ‬نفي‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬لوالده‭ ‬انتهاء‭ ‬بمستندات‭ ‬رسمية‭ ‬من‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬تؤكد‭ ‬صحة‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬لوالده‭ ‬واستخراجه‭ ‬لكافة‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬التي‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬النسب‭. ‬

جلسة‭ ‬أمس‭ ‬شهدت‭ ‬مداخلة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قدمت‭ ‬فيها‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬مرافعة‭ ‬إلكترونية‭ ‬واستعرضت‭ ‬فيها‭ ‬كافة‭ ‬المستندات‭ ‬المؤيدة‭ ‬لأدلة‭ ‬الاتهام،‭ ‬حيث‭ ‬استعرضت‭ ‬صورا‭ ‬للطفل‭ ‬محل‭ ‬الواقعة‭ ‬ومدى‭ ‬تعارض‭ ‬بنيته‭ ‬الجسمانية‭ ‬مع‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاده‭ ‬المدون‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬الرسمية،‭ ‬وتعارض‭ ‬تاريخ‭ ‬الميلاد‭ ‬المثبت‭ ‬في‭ ‬الأوراق‭ ‬الرسمية‭ ‬مع‭ ‬تاريخ‭ ‬الإبلاغ‭ ‬عن‭ ‬الولادة‭.‬

كما‭ ‬تمسكت‭ ‬النيابة‭ ‬بتضارب‭ ‬أقوال‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬المتهمين‭ ‬حول‭ ‬تاريخ‭ ‬ميلاد‭ ‬الطفل‭ ‬والمستشفى‭ ‬الذي‭ ‬أجريت‭ ‬ولادته‭ ‬فيه،‭ ‬وتاريخ‭ ‬بداية‭ ‬الحمل‭ ‬ودكتور‭ ‬المتابعة‭ ‬وأكدت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تقرير‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬للطفل‭ ‬أثبت‭ ‬عدم‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬للمتهمين،‭ ‬وأكدت‭ ‬ممثلة‭ ‬النيابة‭ ‬أنها‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬مصلحة‭ ‬عامة‭ ‬اجترأ‭ ‬عليها‭ ‬المتهمان‭ ‬بما‭ ‬اقترفاه‭ ‬من‭ ‬تمويه‭ ‬للحالة‭ ‬الشخصية‭ ‬للطفل‭ ‬وتزوير‭ ‬المحررات‭ ‬والمستندات‭ ‬بهدف‭ ‬السعي‭ ‬لإكساب‭ ‬الطفل‭ ‬الجنسية‭ ‬البحرينية،‭ ‬وانتهت‭ ‬مرافعته‭ ‬بالمطالبة‭ ‬بإنزال‭ ‬أقصى‭ ‬العقوبة‭ ‬بالمتهمين‭ ‬لتكون‭ ‬رادعاً‭ ‬لمن‭ ‬هم‭ ‬على‭ ‬غرارهما‭ ‬ممن‭ ‬يسعون‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الجرأة‭ ‬على‭ ‬خرق‭ ‬القانون‭.‬

وبعد‭ ‬أن‭ ‬استمعت‭ ‬المحكمة‭ ‬لمرافعة‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تقدم‭ ‬محامي‭ ‬المتهم‭ ‬بطلب‭ ‬لتقديم‭ ‬مرافعة‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬مرافعة‭ ‬النيابة،‭ ‬حيث‭ ‬استهل‭ ‬مرافعته‭ ‬بتقديم‭ ‬جواز‭ ‬سفر‭ ‬الطفل‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الدولة‭ ‬العربية‭ ‬والثابت‭ ‬فيه‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إلى‭ ‬المتهم،‭ ‬مؤكدا‭ ‬صعوبة‭ ‬استصدار‭ ‬شهادة‭ ‬ميلاد‭ ‬وجواز‭ ‬سفر‭ ‬للطفل‭ ‬دون‭ ‬مراجعة‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬والأمنية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للطفل‭ ‬تؤكد‭ ‬عدم‭ ‬ارتكاب‭ ‬واقعة‭ ‬التزوير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬الحمض‭ ‬النووي‭ ‬للطفل‭ ‬غير‭ ‬جائز‭ ‬شرعا‭ ‬لإثبات‭ ‬النسب‭ ‬مع‭ ‬تمسك‭ ‬الأب‭ ‬بنسب‭ ‬الطفل‭ ‬إليه‭.‬

كما‭ ‬تمسك‭ ‬بأن‭ ‬الإنابة‭ ‬القضائية‭ ‬للبلد‭ ‬العربي‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يستهدف‭ ‬اجراء‭ ‬تحقيقات‭ ‬حول‭ ‬هوية‭ ‬الطفل‭ ‬وما‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬أوراقه‭ ‬الثبوتية‭ ‬صحيحة‭ ‬من‭ ‬عدمها‭ ‬ومدى‭ ‬صحة‭ ‬الادعاء‭ ‬بأن‭ ‬الطفل‭ ‬مخطوف،‭ ‬انتهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬العربي‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬وجه‭ ‬لإقامة‭ ‬الدعوى،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬الأوراق‭ ‬الثبوتية‭ ‬للطفل‭ ‬المشار‭ ‬فيها‭ ‬نسبه‭ ‬لأبيه‭ ‬هي‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬براءة‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬نسب‭ ‬الطفل‭ ‬إليه،‭ ‬فيما‭ ‬انتهت‭ ‬المحكمة‭ ‬إلى‭ ‬تأجيل‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬أكتوبر‭ ‬للمرافعة‭ ‬الختامية‭ ‬تمهيدا‭ ‬لحجز‭ ‬الدعوى‭ ‬للحكم‭.‬

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