محاكمة 9 متهمين بجلب 33 كيلو مواد مخدرة بشحنة بطاطس مستوردة

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬قيام‭ ‬إدارة‭ ‬جمارك‭ ‬المنافذ‭ ‬البحرية‭ ‬بإحباط‭ ‬عملية‭ ‬تهريب‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬إلى‭ ‬داخل‭ ‬البلاد‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬شحنة‭ ‬من‭ ‬البطاطس،‭ ‬وتمكنوا‭ ‬من‭ ‬ضبط‭ ‬حوالي‭ ‬22‭.‬250‭ ‬كيلوجراماً‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الحشيش‭ ‬و11‭.‬150‭ ‬كيلوجراما‭ ‬من‭ ‬مادة‭ ‬الشبو،‭ ‬وقد‭ ‬انتقلت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬الموقع‭ ‬فور‭ ‬إخطارها‭ ‬بالواقعة،‭ ‬وأجرت‭ ‬المعاينة‭ ‬واستمعت‭ ‬لشهود‭ ‬الواقعة،‭ ‬وندبت‭ ‬الخبراء‭ ‬المختصين‭ ‬لفحص‭ ‬المضبوطات،‭ ‬وأكدت‭ ‬تحريات‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬ذلك،‭ ‬فاستجوبت‭ ‬المتهمين‭ ‬وأمرت‭ ‬بحبسهم‭ ‬احتياطياً‭ ‬وإحالتهم‭ ‬للمحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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