محاكمة 9 متهمين بجلب 33 كيلو مواد مخدرة بشحنة بطاطس مستوردة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) صرح نائب رئيس وحدة جرائم المخدرات بأن النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في واقعة جلب مواد مخدرة بقصد الاتجار، وأمرت بإحالة تسعة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، وتحدد لنظرها جلسة 2/1/2024م.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام إدارة جمارك المنافذ البحرية بإحباط عملية تهريب مواد مخدرة إلى داخل البلاد عن طريق شحنة من البطاطس، وتمكنوا من ضبط حوالي 22.250 كيلوجراماً من مادة الحشيش و11.150 كيلوجراما من مادة الشبو، وقد انتقلت النيابة العامة إلى الموقع فور إخطارها بالواقعة، وأجرت المعاينة واستمعت لشهود الواقعة، وندبت الخبراء المختصين لفحص المضبوطات، وأكدت تحريات إدارة مكافحة المخدرات ذلك، فاستجوبت المتهمين وأمرت بحبسهم احتياطياً وإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
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