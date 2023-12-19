محلل استراتيجي: نتنياهو التهديد الأكبر لاستمرار بايدن في رئاسة أمريكا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬ضرب‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬لإدارة‭ ‬بايدن‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تفترض‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬تجاهل‭ ‬ملف‭ ‬الصراع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬لكي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬وملفات‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬‮

‬لكن‭ ‬المحلل‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الأمريكي‭ ‬بول‭ ‬بيلار‭ ‬الذي‭ ‬أمضى‭ ‬28‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬أجهزة‭ ‬الاستخبارات‭ ‬الأمريكية‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تحليل‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ناشونال‭ ‬إنتريست‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬تداعيات‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬السلبية‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرئيس‭ ‬بايدن،‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬يده،‭ ‬بسبب‭ ‬دعمه‭ ‬الفوري‭ ‬وغير‭ ‬المشروط‭ ‬لحكومة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو،‭ ‬وهو‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬التراجع‭ ‬عنه،‭ ‬عندما‭ ‬بدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬تمارس‭ ‬القتل‭ ‬والتدمير‭ ‬ضد‭ ‬سكان‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المدنيين‭ ‬بصورة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬وصفها‭. ‬

والآن‭ ‬أصبح‭ ‬بايدن‭ ‬شريكا‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬أكبر‭ ‬كارثة‭ ‬بشرية‭ ‬يشهدها‭ ‬العالم‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬قرن‭. ‬كما‭ ‬فشلت‭ ‬كل‭ ‬تحركاته‭ ‬لكبح‭ ‬جماح‭ ‬حكومة‭ ‬نتنياهو‭. ‬وفقد‭ ‬تأييد‭ ‬أغلبية‭ ‬قاعدته‭ ‬في‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي،‭ ‬التي‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬دعمها‭ ‬النشط‭ ‬لكي‭ ‬يفوز‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬أكثر‭ ‬تداعيات‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬أهمية‭ ‬الضربة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لها‭ ‬المصالح‭ ‬الأمريكية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اتضح‭ ‬بشكل‭ ‬مؤلم‭ ‬مع‭ ‬تزايد‭ ‬الغضب‭ ‬والاستياء‭ ‬ضد‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وأصبحت‭ ‬واشنطن‭ ‬معزولة‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬بصورة‭ ‬متزايدة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬الدولية‭. ‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬فإن‭ ‬نتنياهو‭ ‬نفسه‭ ‬يواجه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المشكلات‭ ‬السياسية‭ ‬الداخلية‭. ‬فهجوم‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬بدد‭ ‬الصورة‭ ‬التي‭ ‬حاول‭ ‬رسمها‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬سنوات‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬رجل‭ ‬أمن‭ ‬إسرائيل‮»‬‭. ‬وانعكس‭ ‬هذا‭ ‬التدمير‭ ‬للصورة‭ ‬في‭ ‬استطلاعات‭ ‬الرأي‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬تدهورا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬شعبية‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وحزبه‭ ‬الليكود‭. ‬

ولكي‭ ‬يوقف‭ ‬هذا‭ ‬التدهور‭ ‬وينقذ‭ ‬موقفه‭ ‬السياسي،‭ ‬يصر‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬مواصلة‭ ‬حربه‭ ‬الكارثية‭ ‬ضد‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وتجاهل‭ ‬المناشدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬سواء‭ ‬لكبح‭ ‬عملياتها‭ ‬العسكرية،‭ ‬أو‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬يتيح‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬تقرير‭ ‬مصيرهم‭.‬‮

‬‭ ‬وحتى‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬نتنياهو‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬صورته‭ ‬السابقة‭ ‬‮«‬كرجل‭ ‬الأمن‮»‬،‭ ‬فإنه‭ ‬يستطيع‭ ‬تقديم‭ ‬نفسه‭ ‬باعتباره‭ ‬‮«‬المعارض‭ ‬الصلب‮»‬‭ ‬لأي‭ ‬محاولة‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لتأثيرات‭ ‬سياسات‭ ‬نتنياهو‭ ‬على‭ ‬السياسات‭ ‬الأمريكية‭ ‬المحلية‭ ‬وإضعافها‭ ‬للموقف‭ ‬السياسي‭ ‬لبايدن،‭ ‬فإنها‭ ‬تعتبر‭ ‬مكافأة‭ ‬إضافية‭ ‬لنتنياهو‭. ‬وسيكون‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬سعيدا‭ ‬إذا‭ ‬رأى‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬يهزم‭ ‬بايدن‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأمريكية‭ ‬المقررة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬