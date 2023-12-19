القضاء السويدي يؤيّد حكم المؤبد لمسؤول إيراني لدوره في إعدامات جماعية بإيران

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬يترك‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬تداعيات‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬سجناء‭ ‬سويديين‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وخصوصا‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬التابع‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬يوهان‭ ‬فلوديروس‭ ‬المحتجز‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬يوم‭. ‬اعتقل‭ ‬حميد‭ ‬نوري‭ (‬62‭ ‬عاما‭) ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬ستوكهولم‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬يقول‭ ‬معارضون‭ ‬إيرانيون‭ ‬إنهم‭ ‬استدرجوه‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توقيفه‭ ‬ومحاكمته‭ ‬عملا‭ ‬بالولاية‭ ‬القضائية‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬تخوّل‭ ‬القضاء‭ ‬السويدي‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬مكان‭ ‬وقوعها‭. ‬

وفي‭ ‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬القضاء‭ ‬السويدي‭ ‬بالحبس‭ ‬مدى‭ ‬الحياة‭ ‬لإدانته‭ ‬بتهمتي‭ ‬‮«‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬خطيرة‭ ‬ضد‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬و«جرائم‭ ‬قتل‮»‬،‭ ‬في‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الافعال‭. ‬وكان‭ ‬نوري‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬المساعد‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬كوهاردشت‭ ‬قرب‭ ‬طهران،‭ ‬غير‭ ‬أنه‭ ‬يؤكد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬إجازة‭ ‬عند‭ ‬حصول‭ ‬الوقائع‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬محكمة‭ ‬ستوكهولم‭ ‬أن‭ ‬نوري‭ ‬‮«‬كان‭ ‬ضالعا‭ ‬في‭ ‬الإعدامات‭ ‬التي‭ ‬نُفّذت‭ ‬تطبيقا‭ ‬لفتوى‭ ‬المرشد‭ ‬الأعلى‭ ‬في‭ ‬إيران‮»‬‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني،‭ ‬تحت‭ ‬اسم‭ ‬مستعار‭ ‬و«بالاشتراك‭ ‬والتواطؤ‭ ‬مع‭ ‬آخرين‮»‬‭. ‬وبالرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬كان‭ ‬يلعب‭ ‬دورا‭ ‬ثانويا،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يحاكم‭ ‬فيها‭ ‬مسؤول‭ ‬إيراني‭ ‬لضلوعه‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬الإعدامات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬بشكل‭ ‬رئيسي‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مجاهدي‭ ‬خلق‮»‬‭ ‬المعارضة‭ ‬والمتحالفة‭ ‬آنذاك‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭.‬

وطالب‭ ‬محامو‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬المتهم‭ ‬خلال‭ ‬دعوى‭ ‬الاستئناف‭ ‬بخفض‭ ‬العقوبة‭ ‬لكنهم‭ ‬رفضوا‭ ‬الإدلاء‭ ‬بأي‭ ‬تعليق‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭. ‬وتكتسي‭ ‬القضيّة‭ ‬حساسية‭ ‬كبيرة‭ ‬إذ‭ ‬تتهم‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬مسؤولين‭ ‬يتولون‭ ‬مناصب‭ ‬رفيعة‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬وبينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬إبراهيم‭ ‬رئيسي‭ ‬بالمشاركة‭ ‬في‭ ‬‮«‬لجان‭ ‬الموت‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أصدرت‭ ‬أحكام‭ ‬الإعدام‭. ‬

وتقدّر‭ ‬جماعات‭ ‬حقوقية‭ ‬أن‭ ‬خمسة‭ ‬آلاف‭ ‬سجين‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أُعدموا‭ ‬صيف‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬بموجب‭ ‬سلسلة‭ ‬أحكام‭ ‬أصدرتها‭ ‬‮«‬لجان‭ ‬الموت‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬تُقدّر‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مجاهدي‭ ‬خلق‮»‬‭ ‬عدد‭ ‬القتلى‭ ‬بثلاثين‭ ‬ألفاً‭. ‬وأدت‭ ‬المحاكمة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الأولية‭ ‬التي‭ ‬بدأت‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2021‭ ‬إلى‭ ‬توتر‭ ‬في‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬ستوكهولم‭ ‬وطهران‭ ‬وأثارت‭ ‬مخاوف‭ ‬على‭ ‬مصير‭ ‬السجناء‭ ‬الغربيين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬إيران‭. ‬