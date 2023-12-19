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الرئيس المصري يلتقي المرشحين السابقين للرئاسة ويؤكد تقديره لأدائهم خلال العملية الانتخابية

12/19/2023 7:15:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر‭: ‬


استقبل‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي،‭ ‬أمس‭
‬بقصر‭ ‬الاتحادية،‭ ‬السادة‭ ‬المرشحين‭ ‬الذين‭ ‬خاضوا‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬2024،‭ ‬وهم‭ ‬حازم‭ ‬عمر‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الشعب‭ ‬الجمهوري،‭ ‬وفريد‭ ‬زهران‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المصري‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬وعبدالسند‭ ‬يمامة‭ ‬رئيس‭ ‬حزب‭ ‬الوفد،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬المستشار‭ ‬محمود‭ ‬فوزي‭ ‬رئيس‭ ‬الحملة‭ ‬الانتخابية‭ ‬للرئيس‭.‬

وصرح‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬المستشار‭ ‬أحمد‭ ‬فهمي‭ ‬بأن‭ ‬اللقاء‭ ‬شهد‭ ‬ترحيب‭ ‬الرئيس‭ ‬بالسادة‭ ‬المرشحين،‭ ‬مؤكداً‭ ‬تقديره‭ ‬لأدائهم‭ ‬السياسي‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية،‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الذي‭ ‬يثري‭ ‬التعددية‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬المشهد‭ ‬السياسي‭ ‬والديمقراطي‭ ‬المصري،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النجاح‭ ‬الحقيقي‭ ‬لمصر‭ ‬كلها‭ ‬تمثل‭ ‬في‭ ‬مستويات‭ ‬المشاركة‭ ‬العالية‭ ‬وغير‭ ‬المسبوقة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الانتخابات،‭ ‬بما‭ ‬عكس‭ ‬وعي‭ ‬الشعب‭ ‬المصري‭ ‬العظيم‭ ‬بمسؤوليته‭ ‬الوطنية‭.‬

من‭ ‬جانبهم‭ ‬حرص‭ ‬المرشحون‭ ‬الرئاسيون‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬التهنئة‭ ‬للرئيس،‭ ‬مشيدين‭ ‬بنجاح‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬وبالإقبال‭ ‬الهائل‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬بما‭ ‬يتفق‭ ‬والمصلحة‭ ‬الوطنية‭ ‬العليا،‭ ‬معربين‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬تمنياتهم‭ ‬للسيد‭ ‬الرئيس‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والسداد‭ ‬لما‭ ‬يحقق‭ ‬مصالح‭ ‬الوطن،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬لكل‭ ‬الأطياف‭ ‬السياسية‭ ‬الوطنية،‭ ‬وخاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الدقيق‭ ‬الذي‭ ‬تمر‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬بتحديات‭ ‬جسيمة‭.‬

وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬اللقاء‭ ‬شهد‭ ‬عرض‭ ‬رؤساء‭ ‬الأحزاب‭ ‬رؤاهم‭ ‬السياسية‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬تعزيز‭ ‬جهود‭ ‬التنمية‭ ‬الوطنية‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬استمرارهم‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬مصر‭ ‬والمواطنين،‭ ‬حيث‭ ‬ثمن‭ ‬الرئيس‭ ‬من‭ ‬جانبه‭ ‬الرؤى‭ ‬المطروحة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الحوار‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الأطياف‭ ‬السياسية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬يعد‭ ‬مكوناً‭ ‬جوهرياً‭ ‬لتطور‭ ‬المجتمع،‭ ‬وسمة‭ ‬أساسية‭ ‬للجمهورية‭ ‬الجديدة‭.‬

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