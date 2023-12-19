معهد التأمين الملكي (CII) يعين أول عربية إيناس أسيري نائبا للرئيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) المنامة: أعلن معهد التأمين الملكي البريطاني (
CII ) تعيين إيناس أسيري، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة (
bnl )، الشركة المحلية الوحيدة للتأمين على الحياة والتأمين الطبي في البحرين، كأول عربية في منصب نائب رئيس.
ستتولى إيناس أسيري هذا الدور المرموق مدعومًا بمسيرة مهنية قوية في مجال التأمين تمتد لأكثر من 16 عامًا تضمنت العمل في كبار شركات التأمين الإقليمية والمحلية، حيث انضمت إلى قطاع التأمين بعد حصولها على درجة البكالوريوس في العلاج الوظيفي، وتم انتخابها زميلة في المعهد عام 2015. وهي حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال ( MBA ) من جامعة ستراثكلايد.
قبل انضمامها إلى شركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة، شغلت إيناس منصب نائب رئيس في قسم التأمين الطبي والتأمين على الحياة في المجموعة العربية للتأمين (أريج). وتشغل إيناس حاليًا عضوية في عدة مجالس إدارة، منها: معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية ( BIBF )، وجمعية التأمين البحرينية، وآي أسست الشرق الأوسط، وهلث 360 للخدمات الصحية، وعضو في اللجنة المالية والتأمين والضرائب بغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وتعليقاً على نبأ التعيين، قالت إيناس أسيري، الرئيس التنفيذي لشركة البحرين الوطنية للتأمين على الحياة: «إنني فخورة وممتنة لكوني أول عربية تشغل منصب نائب رئيس في معهد مرموق كمعهد التأمين القانوني البريطاني ( CII )، حيث لعب المعهد دورًا محوريًا في تشكيل مسيرة تطوري العلمي وتقدمي المهني في قطاع التأمين، وإنني أتطلع إلى المساهمة في هذه المؤسسة المتميزة وأن أكون صوت الأعضاء الدوليين».
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