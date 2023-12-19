معهد التأمين الملكي (CII) يعين أول عربية إيناس أسيري نائبا للرئيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)CIIbnl

ستتولى‭ ‬إيناس‭ ‬أسيري‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬المرموق‭ ‬مدعومًا‭ ‬بمسيرة‭ ‬مهنية‭ ‬قوية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التأمين‭ ‬تمتد‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬16‭ ‬عامًا‭ ‬تضمنت‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬كبار‭ ‬شركات‭ ‬التأمين‭ ‬الإقليمية‭ ‬والمحلية،‭ ‬حيث‭ ‬انضمت‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين‭ ‬بعد‭ ‬حصولها‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬البكالوريوس‭ ‬في‭ ‬العلاج‭ ‬الوظيفي،‭ ‬وتم‭ ‬انتخابها‭ ‬زميلة‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وهي‭ ‬حاصلة‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الماجستير‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الأعمال‭ (‬ MBA ‭) ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭.‬

قبل‭ ‬انضمامها‭ ‬إلى‭ ‬شركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة،‭ ‬شغلت‭ ‬إيناس‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬التأمين‭ ‬الطبي‭ ‬والتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬للتأمين‭ (‬أريج‭). ‬وتشغل‭ ‬إيناس‭ ‬حاليًا‭ ‬عضوية‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬مجالس‭ ‬إدارة،‭ ‬منها‭: ‬معهد‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬المصرفية‭ ‬والمالية‭ (‬ BIBF ‭)‬،‭ ‬وجمعية‭ ‬التأمين‭ ‬البحرينية،‭ ‬وآي‭ ‬أسست‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وهلث‭ ‬360‭ ‬للخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬وعضو‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المالية‭ ‬والتأمين‭ ‬والضرائب‭ ‬بغرفة‭ ‬تجارة‭ ‬وصناعة‭ ‬البحرين‭.‬

وتعليقاً‭ ‬على‭ ‬نبأ‭ ‬التعيين،‭ ‬قالت‭ ‬إيناس‭ ‬أسيري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬البحرين‭ ‬الوطنية‭ ‬للتأمين‭ ‬على‭ ‬الحياة‭: ‬‮«‬إنني‭ ‬فخورة‭ ‬وممتنة‭ ‬لكوني‭ ‬أول‭ ‬عربية‭ ‬تشغل‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬مرموق‭ ‬كمعهد‭ ‬التأمين‭ ‬القانوني‭ ‬البريطاني‭ (‬ CII ‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬لعب‭ ‬المعهد‭ ‬دورًا‭ ‬محوريًا‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مسيرة‭ ‬تطوري‭ ‬العلمي‭ ‬وتقدمي‭ ‬المهني‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬التأمين،‭ ‬وإنني‭ ‬أتطلع‭ ‬إلى‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسة‭ ‬المتميزة‭ ‬وأن‭ ‬أكون‭ ‬صوت‭ ‬الأعضاء‭ ‬الدوليين‮»‬‭. ‬