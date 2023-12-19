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رئيس ((سوق العمل)): تكثيف الجهود لتأهيل المدربين المحليين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

12/19/2023 7:15:04 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬نبراس‭ ‬طالب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬أهمية‭ ‬تكثيف‭ ‬الجهود‭ ‬لبناء‭ ‬خبرات‭ ‬ومدربين‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬تأهيل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكوادر‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأولى‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬أو‭ ‬الضحايا‭ ‬المحتملين‭ ‬لجريمة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬تكريم‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬‮«‬برنامج‭ ‬تدريب‭ ‬المدربين‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬نظمها‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬التابع‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للهجرة‭ (‬ IOM ‭)‬،‭ ‬بمشاركة‭ ‬10‭ ‬متدربين‭ ‬من‭ ‬موظفي‭ ‬قطاعات‭ ‬وجهات‭ ‬حكومية‭ ‬مختلفة‭.‬

وأضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬أن‭ ‬الاهتمام‭ ‬بتدريب‭ ‬وتأهيل‭ ‬الكوادر‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬الثقافة‭ ‬العامة‭ ‬ببعض‭ ‬الممارسات‭ ‬والتي‭ ‬قد‭ ‬تندرج‭ ‬ضمن‭ ‬الاستغلال‭ ‬أو‭ ‬الابتزاز‭ ‬أو‭ ‬الاتجار‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬العامل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬تعميم‭ ‬هذه‭ ‬الثقافة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بحس‭ ‬المسؤولية‭ ‬لدى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأولى‭ ‬وجميع‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬ومساعدة‭ ‬الضحايا‭ ‬أو‭ ‬الضحايا‭ ‬المحتملين‭.‬‮

وتابع‭: ‬‮«‬نعمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدورات‭ ‬المتخصصة‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬للمتعاملين‭ ‬المباشرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬مع‭ ‬الشرائح‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للاتجار،‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬والقدرات‭ ‬المناسبة‭ ‬للتعرف‭ ‬وكشف‭ ‬الضحايا‭ ‬أو‭ ‬الحالات‭ ‬المشتبه‭ ‬بتعرضها‭ ‬إلى‭ ‬الاتجار‭ ‬ومساعدتها‮»‬‭.‬

والمركز‭ ‬الإقليمي‭ ‬للتدريب‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬يعد‭ ‬أول‭ ‬بيت‭ ‬خبرة‭ ‬وتدريب‭ ‬إقليمي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬قاعدة‭ ‬من‭ ‬المدربين‭ ‬المعتمدين‭ ‬من‭ ‬الممارسين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الصفوف‭ ‬الأمامية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التدريب‭ ‬بمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭.‬

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