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مجلس النواب يطالب الحكومة بتوجيه البنوك بوقف زيادة فوائد القروض

12/19/2023 7:15:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب

تصوير‭: ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بتوجيه‭ ‬البنوك‭ ‬التجارية‭ ‬بوقف‭ ‬الزيادة‭ ‬على‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬والعقارية‭ ‬المبرمة‭ ‬عقودها‭ ‬مسبقاً،‭ ‬وقرر‭ ‬المجلس‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬‮

وأشار‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬بوعنق‭ ‬أحد‭ ‬مقدمي‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مواطنين‭ ‬فوجئوا‭ ‬برسائل‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬البنوك‭ ‬تفيد‭ ‬بزيادة‭ ‬فوائد‭ ‬القرض‭ ‬العقاري،‭ ‬متسائلا‭: ‬هل‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬لديه‭ ‬علم‭ ‬بتلك‭ ‬الزيادة؟

وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬اعتبروه‭ ‬زيادة‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬في‭ ‬الرسوم‭ ‬وفوائد‭ ‬القروض‭ ‬بالبنوك،‭ ‬مطالبين‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬بضرورة‭ ‬ضبط‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬والتزام‭ ‬البنوك‭ ‬بالاتفاقات‭ ‬المبرمة‭ ‬مع‭ ‬المتعاملين،‭ ‬مضيفين‭ ‬أنهم‭ ‬تلقوا‭ ‬شكاوى‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬تم‭ ‬إعلامهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بنوكهم‭ ‬بزيادة‭ ‬فوائد‭ ‬القروض‭.‬

ووصف‭ ‬النواب‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬بالمشكلة،‭ ‬وخاصة‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬فقرات‭ ‬في‭ ‬العقد‭ ‬الموقع‭ ‬بين‭ ‬المقترض‭ ‬والبنك‭ ‬تسمح‭ ‬للبنك‭ ‬برفع‭ ‬الفائدة،‭ ‬مطالبين‭ ‬البنوك‭ ‬بالالتزام‭ ‬الأخلاقي‭ ‬بالحفاظ‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬رفع‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مبررات‭ ‬موضوعية‭ ‬وبالرجوع‭ ‬إلى‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على
الاقتراح‭ ‬برغبة‭ (‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭) ‬بشأن‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتوفير‭ ‬جهاز‭ ‬التعرف‭ ‬الأوتوماتيكي‭ ‬للقوارب‭ ‬والسفن،‮
‬وقرر‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة‭.‬‮





النائب ملا يواجه وزير الإعلام بتقرير رفض الرقابة فيلم باربي

والوزير يرد: لم اطلع على هذا التقرير وهناك لبس في الأمر

فجر‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬حسن‭ ‬مفاجأة‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬عندما‭ ‬عرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬تقريرا‭ ‬منسوبا‭ ‬الى‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬يفيد‭ ‬بالرأي‭ ‬الرقابي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬حول‭ ‬فيلم‭ ‬باربي‭ ‬الذي‭ ‬اثار‭ ‬ضجة‭ ‬عند‭ ‬عرضه‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬أوصى‭ ‬بعدم‭ ‬عرض‭ ‬الفيلم‭ ‬نظرا‭ ‬لكونه‭ ‬غير‭ ‬مناسب‭ ‬للعرض‭ ‬العائلي‭ ‬وخصوصا‭ ‬للأطفال‭ ‬والمراهقات،‭ ‬كونه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬عبارات‭ ‬غير‭ ‬لائقة‭ ‬والدعوة‭ ‬الى‭ ‬أفكار‭ ‬الشواذ‭ ‬والمتحولين‭.‬


‬وقال‭ ‬النائب‭ ‬انه‭ ‬على‭ ‬وزير‭ ‬الاعلام‭ ‬تصحيح‭ ‬وضع‭ ‬اختيار‭ ‬الأفلام‭ ‬والا‭ ‬سيقوم‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بتشكيل‭ ‬لجنة‭ ‬تحقيق‭ ‬نيابية‭ ‬حول‭ ‬آلية‭ ‬اختيار‭ ‬الأفلام‭ ‬وعرضها‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬العرض‭.‬

في‭ ‬المقابل‭ ‬نفى‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الاعلام‭ ‬د‭. ‬رمزان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬النعيمي‭ ‬علمه‭ ‬بأي‭ ‬تقارير‭ ‬تخص‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬قائلا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يمر‭ ‬عليه‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬وانه‭ ‬أول‭ ‬مرة‭ ‬يسمع‭ ‬عنه‭ ‬وقد‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬لبس‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬النائب‭ ‬جميل‭ ‬ملا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬أحيانا‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬ملاحظات‭ ‬حول‭ ‬بعض‭ ‬الأفلام‭ ‬من‭ ‬اشخاص‭ ‬لم‭ ‬يطلعوا‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأفلام،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬منعت‭ ‬9‭ ‬أفلام‭ ‬مؤخرا‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬نواب‭ ‬او‭ ‬سوشيال‭ ‬ميديا‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬اعتبارات‭ ‬رأتها‭ ‬الوزارة‭ ‬مخالفة‭ ‬للقيم‭.‬



وزير العمل: إلغاء 2254 تصريح عمل أجانب في القطاع الحكومي خلال عامين


كشف‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬جميل‭ ‬حميدان‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬مجموع‭ ‬تصاريح‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الحكومي‭ ‬بلغت‭ ‬196‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬2022‭ ‬و2023،‭ ‬غالبيتها‭ ‬للقطاعين‭ ‬الصحي‭ ‬والجامعات،‭ ‬منها‭ ‬55‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬و141‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬اجابته‭ ‬عن‭ ‬سؤال‭ ‬للنائب‭ ‬بدر‭ ‬التميمي‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬2254‭ ‬ترخيص‭ ‬عمل‭ ‬تم‭ ‬الغاؤه‭ ‬خلال‭ ‬نفس‭ ‬الفترة،‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬جدية‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬افضلية‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬حصلت‭ ‬على‭ ‬737‭ ‬تصريح‭ ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2022و2023‭ ‬وان‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬88‭.‬6 % ‭ ‬وهي‭ ‬نسبة‭ ‬عالية‭ ‬جدا،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬وجود‭ ‬12‭ ‬ألف‭ ‬بحريني‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭.‬



حلول لإعفاء المواطنين من كهرباء الصيف


دعا‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬النعيمي‭ ‬الحكومة‭ ‬إلى‭ ‬دراسة‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬بخصوص‭ ‬إعفاء‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬رسوم‭ ‬الكهرباء‭ ‬لأشهر‭ ‬يونيو‭ ‬ويوليو‭ ‬وأغسطس‭ ‬وعدم‭ ‬رفضه‭ ‬لما‭ ‬له‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للمواطنين‭ ‬وخصوصًا‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬منهم،‭ ‬وأقترح‭ ‬بأنه‭ ‬بالإمكان‭ ‬الاقتراض‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬التعطل‭ ‬أو‭ ‬صندوق‭ ‬الأجيال‭ ‬القادمة‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الصناديق‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬الكثيرة‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭.‬

كما‭ ‬طالب
بفتح‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬للحكومة،‭ ‬مطالبا‭ ‬بضرورة‭ ‬تحديد‭ ‬أهداف‭ ‬جوهرية‭ ‬واضحة‭ ‬لهذه‭ ‬الشركات‭ ‬لمواصلة‭ ‬البناء‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بسواعد‭ ‬أبنائها‭.‬



تداعيات رفع رسوم استقدام الأجانب


أكد‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬في‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬رفع‭ ‬رسوم‭ ‬استقدام‭ ‬الأجانب‭ ‬ان‭ ‬أي‭ ‬رسوم‭ ‬ترفع‭ ‬على‭ ‬التاجر‭ ‬في‭ ‬المقابل‭ ‬سيحصل‭ ‬التاجر‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الزيادة‭ ‬من‭ ‬جيوب‭ ‬المواطن،‭ ‬معربا‭ ‬عن‭ ‬تحفظه‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المقترح‭.‬

كما‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭ ‬يأتون‭ ‬بفيزا‭ ‬سياحية‭ ‬وينتشرون‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬ثم‭ ‬ينافسون‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الوظائف،‭ ‬وعلى‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬وهيئة‭ ‬تنظيم‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ان‭ ‬ينتبهوا‭ ‬الى‭ ‬هذا‭ ‬الامر‭ ‬الخطير‭ ‬لأنهم‭ ‬صنعوا‭ ‬منافسة‭ ‬شديدة‭ ‬ضد‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ادخال‭ ‬الأجانب‭ ‬بفيزا‭ ‬سياحية‭ ‬ويتحولون‭ ‬الى‭ ‬فيزا‭ ‬عمل‭.‬



إجراءات حكومية قريبا لضبط التأشيرات


اكد‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬انه‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬حكومي‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرات‭ ‬السياحة‭ ‬الى‭ ‬تأشيرات‭ ‬عمل،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراءات‭ ‬حسب‭ ‬ردود‭ ‬الحكومة‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬للنواب‭ ‬بشأن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬استعجال،‭ ‬كاشفا‭ ‬عن‭ ‬انه‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬إجراءات‭ ‬أخرى‭ ‬قريبا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬تحويل‭ ‬تأشيرات‭ ‬الزيارة‭ ‬الى‭ ‬تأشيرات‭ ‬عمل‭.‬



ضرورة وضع حد أدنى للأجور


أكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬برغبة‭ ‬بشأن‭ ‬موظفي‭ ‬الحضانات‭ ‬بأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬الموظفين‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬العامة‭ ‬وان‭ ‬هذا‭ ‬سبب‭ ‬جعل‭ ‬رواتبهم‭ ‬ضعيفة،‭ ‬هو‭ ‬امر‭ ‬يؤشر‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خلل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬الرواتب،‭ ‬مطالبا‭ ‬بضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬تحديد‭ ‬للحد‭ ‬الادنى‭ ‬للأجور،‭ ‬واصفا‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بأنه‭ ‬تحد‭ ‬كبير‭ ‬امام‭ ‬الحكومة،‭ ‬قائلا‭ ‬ليس‭ ‬مبررا‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬خريج‭ ‬الثانوية‭ ‬او‭ ‬من‭ ‬لم‭ ‬يستطع‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬جامعية‭ ‬ان‭ ‬نعطيه‭ ‬راتبا‭ ‬اقل‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الإنساني‭ ‬للمعيشة‭.‬



المطالبة باستراتيجية واضحة لتحقيق الإحلال


نوه‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الرواتب‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬استدامة‭ ‬وقدرة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬على‭ ‬البقاء‭ ‬والمنافسة،‭ ‬وان‭ ‬تخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬تمكين‭ ‬سيسهم‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬حل‭ ‬المشكلة‭ ‬الأساسية‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬التوظيف‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يتطلب‭ ‬أهمية‭ ‬التنسيق‭ ‬لموائمة‭ ‬مخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬الجامعي‭ ‬مع‭ ‬المتطلبات‭ ‬الفعلية‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬وضع‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطة‭ ‬إحلال‭ ‬واضحة‭ ‬للحكومة‭ ‬مدعومة‭ ‬بالأرقام،‭ ‬تحقق‭ ‬عملية‭ ‬الاحلال‭ ‬بشكل‭ ‬كلي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والشركات‭ ‬الحكومية،‭ ‬وضرورة‭ ‬حصر‭ ‬الشواغر‭ ‬الوظيفية‭ ‬التي‭ ‬يشغلها‭ ‬الأجانب،‭ ‬لتضمينها‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬البعثات‭ ‬السنوية،‭ ‬وتوجيه‭ ‬خريجي‭ ‬الثانوية‭ ‬لدراستها‭.‬



ضرورة التدقيق على شهادات الموظفين


اكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬الأحمد‭ ‬ان‭ ‬بحرنة‭ ‬الوظائف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لا‭ ‬تقل‭ ‬أهمية‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬العام،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬زيادة‭ ‬الرسوم‭ ‬على‭ ‬الأجانب‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬ان‭ ‬تجعل‭ ‬رب‭ ‬العمل‭ ‬والتجار‭ ‬يتجهون‭ ‬لتوظيف‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬بدلا‭ ‬عن‭ ‬الأجنبي،‭ ‬مضيفا‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬زيادة‭ ‬رسوم‭ ‬استقدام‭ ‬الأجانب‭ ‬فان‭ ‬التاجر‭ ‬البحريني‭ ‬لن‭ ‬يقوم‭ ‬بزيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬كما‭ ‬ذكر،‭ ‬لأنه‭ ‬حريص‭ ‬على‭ ‬استقرار‭ ‬السلعة‭ ‬او‭ ‬الخدمة‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬وسيتجه‭ ‬الى‭ ‬توظيف‭ ‬البحريني‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬أولا‭ ‬وأيضا‭ ‬لاستقرار‭ ‬سلعته‭ ‬التي‭ ‬يريد‭ ‬ان‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬رواجها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وليس‭ ‬غير‭ ‬ذلك،‭ ‬مطالبا‭ ‬بالتدقيق‭ ‬على‭ ‬شهادات‭ ‬أي‭ ‬موظف‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭.‬



إغلاق ملفات العاطلين يحتاج إلى مراجعة


انتقد‭ ‬النائب‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬ما‭ ‬اسماه‭ ‬بإقدام‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬ملفات‭ ‬العاطلين‭ ‬والباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬بشكل‭ ‬آلي،‭ ‬مما‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬حرمانهم‭ ‬من‭ ‬الإعانة‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬صعبة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬الوزارة‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشروط‭ ‬الصعبة‭ ‬أمام‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬عمل‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الشويخ‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬القابضة‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬نيابي‭ ‬يطالب‭ ‬بعدم‭ ‬تجديد‭ ‬عقود‭ ‬الأجانب‭ ‬وإعطاء‭ ‬الأولوية‭ ‬للبحريين‭ ‬فيه‭ ‬التفات‭ ‬على‭ ‬الحقائق‭ ‬والأرقام،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الشركات‭ ‬الحكومية‭ ‬كانت‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬المتعاقدة‭ ‬لإنجاز‭ ‬مشروعات‭ ‬نسب‭ ‬بحرنة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬فيما‭ ‬اليوم‭ ‬يتجاوزون‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الشرط‭.‬



خلق وظائف لخريجي التربية الرياضية


وصفت‭ ‬النائب‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬الاقتراح‭ ‬برغبة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال‭ ‬بشأن‭ ‬قيامها‭ ‬بالنظر‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬إلى‭ ‬مسألة‭ ‬إغلاق‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬عددا‭ ‬هائلا‭ ‬من‭ ‬ملفات‭ ‬العاطلين‭ ‬ومراجعة‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬تتبعها‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭ ‬بأنه‭ ‬جاء‭ ‬بآليات‭ ‬عديدة‭ ‬وجيدة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬التنفيذ‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬خريجي‭ ‬التربية‭ ‬الرياضية‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بلغ‭ ‬نحو‭ (‬1000‭) ‬عاطل،‮
‬بحسب‭ ‬إحصائيات‭ ‬خريجي‭ ‬الجامعات‭ ‬يونيو‭ ‬2023،‭ ‬داعيةً‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬السعي‭ ‬لتوظيف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الخريجين‭.‬

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