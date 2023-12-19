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وزير الخارجية يجتمع بنظيره المغربي ويبحثان التعاون المتميز بين البلدين

12/19/2023 7:15:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية،‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬وزير‭ ‬الشؤون‭ ‬الخارجية‭ ‬والتعاون‭ ‬الإفريقي‭ ‬والمغاربة‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بالمملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬الوزير‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬لمنتدى‭ ‬التعاون‭ ‬العربي‭ ‬الروسي‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬مسيرة‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬السياسية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬والأمنية،‭ ‬وسبل‭ ‬تطويره‭ ‬والارتقاء‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬المنشود،‭ ‬مؤكدين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬اعتزازهما‭ ‬بعلاقات‭ ‬التعاون‭ ‬الوثيق‭ ‬والتضامن‭ ‬الفاعل‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬بفضل‭ ‬الرعاية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬وأخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭ ‬الشقيقة‭.‬

وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبداللطيف‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬موقف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الداعم‭ ‬لمغربية‭ ‬الصحراء،‭ ‬الذي‭ ‬توج‭ ‬بفتح‭ ‬قنصلية‭ ‬عامة‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬العيون‭ ‬بالصحراء‭ ‬المغربية‭ ‬في‭ ‬14‭ ‬ديسمبر‭ ‬2020‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أعرب‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بعلاقات‭ ‬الأخوة‭ ‬الوطيدة‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬والحرص‭ ‬المتبادل‭ ‬على‭ ‬تنميتها‭ ‬وتعزيزها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭.‬

وثمن‭ ‬الوزيران‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الأول‭ ‬للجنة‭ ‬القنصلية‭ ‬البحرينية‭ ‬المغربية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬يوم‭ ‬6‭ ‬ديسمبر2023م،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أكد‭ ‬ناصر‭ ‬بوريطة‭ ‬دعم‭ ‬المغرب‭ ‬لتنظيم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المؤتمر‭ ‬الدولي‭ ‬الأول‭ ‬للعمل‭ ‬القنصلي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2024م‭.‬

كما‭ ‬تطرق‭ ‬الوزيران‭ ‬إلى‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وما‭ ‬تشهده‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المحتلة‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬ودمار‭ ‬واسع‭ ‬النطاق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشددين‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬بذل‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬والدول‭ ‬الفاعلة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود‭ ‬بهدف‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬سريع‭ ‬وشامل‭ ‬ودائم‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار،‭ ‬وإدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬وكاف‭ ‬وآمن‭ ‬وبدون‭ ‬عوائق‭.‬

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