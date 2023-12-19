وزير الخارجية يجتمع بنظيره المغربي ويبحثان التعاون المتميز بين البلدين

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، في مراكش أمس، مع ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة مشاركة الوزير في الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي.
وتم خلال الاجتماع بحث مسيرة التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسبل تطويره والارتقاء به إلى المستوى المنشود، مؤكدين في هذا الصدد اعتزازهما بعلاقات التعاون الوثيق والتضامن الفاعل بين البلدين الشقيقين، بفضل الرعاية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، وأخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة.
وأكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني خلال الاجتماع موقف مملكة البحرين الداعم لمغربية الصحراء، الذي توج بفتح قنصلية عامة لمملكة البحرين في مدينة العيون بالصحراء المغربية في 14 ديسمبر 2020.
من جانبه أعرب ناصر بوريطة عن اعتزازه بعلاقات الأخوة الوطيدة التي تجمع بين البلدين، والحرص المتبادل على تنميتها وتعزيزها في كافة المجالات.
وثمن الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة القنصلية البحرينية المغربية المشتركة في الرباط يوم 6 ديسمبر2023م، وفي هذا الإطار أكد ناصر بوريطة دعم المغرب لتنظيم مملكة البحرين المؤتمر الدولي الأول للعمل القنصلي في الربع الأول من عام 2024م.
كما تطرق الوزيران إلى الوضع في الشرق الأوسط وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من عنف ودمار واسع النطاق في قطاع غزة، مشددين على ضرورة بذل المجتمع الدولي والدول الفاعلة المزيد من الجهود بهدف الوصول إلى وقف سريع وشامل ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإغاثية بشكل عاجل وكاف وآمن وبدون عوائق.
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