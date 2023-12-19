Wednesday, 20 December 2023 04:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة يحرز جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون

12/19/2023 7:15:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)

فاز‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ data ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬بجائزة‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬المنعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬مستقبلنا‭ ‬الآن‭) ‬خلال‭ ‬يوميْ‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وتأهل‭ ‬كذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬للمراحل‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬منافستها‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخليجية‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ (‬مشاركة‭ ‬مجتمعية‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬شهادة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المنافسة‭ ‬ضمن‭ ‬فئاتها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بحصد‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬الجائزة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستثمار‭ ‬التقنيات،‭ ‬ويعكس‭ ‬مساعي‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالمملكة‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بفوز‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالجائزة،‭ ‬مثمناً‭ ‬دعم‭ ‬معاليه‭ ‬للهيئة‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬بوابة‭ ‬البيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطويرها‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متميزة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالأنظمة‭ ‬الفائزة‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬وإنجاح‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬الوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعزز‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرقمية‭ ‬ونجاحها‭ ‬وتميزها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أثر‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صورة‭ ‬ومكانة‭ ‬المملكة‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬ودور‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

MENAFN19122023000055011008ID1107629683

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث