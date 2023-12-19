مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة يحرز جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
فاز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة data . gov . bh بجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن فئة (أفضل مبادرة للبيانات المفتوحة)، وذلك في افتتاح أعمال النسخة الثانية من ملتقى الحكومة الرقمية المنعقد تحت شعار (مستقبلنا الآن) خلال يوميْ 19 و20 ديسمبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض.
وتأهل كذلك عدد من المشاريع البحرينية المشاركة في الجائزة للمراحل النهائية بعد منافستها مع مجموعة واسعة من المشاريع الخليجية ضمن فئات الجائزة، ومنها مشروع نظام السجلات التجارية ضمن فئة (أفضل خدمة رقمية)، ومشروع النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» عن فئة أفضل (مشاركة مجتمعية رقمية)، والتي حققت شهادة التميز في وصولها إلى المرحلة النهائية من المشاريع المنافسة ضمن فئاتها.
وبهذه المناسبة أعرب محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن خالص فخره واعتزازه بحصد مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة الجائزة، مؤكدًا أن هذا الفوز يأتي تجسيداً للرؤى الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في تبني التحول الرقمي واستثمار التقنيات، ويعكس مساعي الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للمضي قدمًا بتسريع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات الرئيسية بالمملكة.
وقد هنأ الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بفوز مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة بالجائزة، مثمناً دعم معاليه للهيئة في تدشين بوابة البيانات المفتوحة ومواصلة تطويرها لمواكبة متطلبات المرحلة الراهنة، كما هنأ جميع العاملين بالهيئة، مشيداً بما بذلوه من جهود متميزة للارتقاء بالأنظمة الفائزة وسعيهم الدؤوب من أجل تحقيق أهداف الهيئة وإنجاح جهودها الرامية إلى مواصلة تبني الوسائل الحديثة والمبتكرة للارتقاء بالعمل الحكومي.
وأوضح أن هذه الجائزة تعزز تسليط الضوء على تجربة مملكة البحرين الرقمية ونجاحها وتميزها، لافتاً إلى أثر هذا الفوز في تعزيز صورة ومكانة المملكة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودور ذلك في جذب كبريات الشركات التقنية والمستثمرين إلى مملكة البحرين.
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