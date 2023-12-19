مشروع بوابة البحرين للبيانات المفتوحة يحرز جائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فاز‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ data ‭.‬ gov ‭.‬ bh ‭ ‬بجائزة‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬مبادرة‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭)‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬ملتقى‭ ‬الحكومة‭ ‬الرقمية‭ ‬المنعقد‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ (‬مستقبلنا‭ ‬الآن‭) ‬خلال‭ ‬يوميْ‭ ‬19‭ ‬و20‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السعودية‭ ‬الرياض‭.‬

وتأهل‭ ‬كذلك‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬البحرينية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجائزة‭ ‬للمراحل‭ ‬النهائية‭ ‬بعد‭ ‬منافستها‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الخليجية‭ ‬ضمن‭ ‬فئات‭ ‬الجائزة،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬نظام‭ ‬السجلات‭ ‬التجارية‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ (‬أفضل‭ ‬خدمة‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬ومشروع‭ ‬النظام‭ ‬الوطني‭ ‬للمقترحات‭ ‬والشكاوى‭ ‬‮«‬تواصل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ (‬مشاركة‭ ‬مجتمعية‭ ‬رقمية‭)‬،‭ ‬والتي‭ ‬حققت‭ ‬شهادة‭ ‬التميز‭ ‬في‭ ‬وصولها‭ ‬إلى‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬المنافسة‭ ‬ضمن‭ ‬فئاتها‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بحصد‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬الجائزة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يأتي‭ ‬تجسيداً‭ ‬للرؤى‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬واستثمار‭ ‬التقنيات،‭ ‬ويعكس‭ ‬مساعي‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للمضي‭ ‬قدمًا‭ ‬بتسريع‭ ‬وتيرة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬القطاعات‭ ‬الرئيسية‭ ‬بالمملكة‭.‬

وقد‭ ‬هنأ‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الفريق‭ ‬أول‭ ‬الشيخ‭ ‬راشد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬بفوز‭ ‬مشروع‭ ‬بوابة‭ ‬البحرين‭ ‬للبيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬بالجائزة،‭ ‬مثمناً‭ ‬دعم‭ ‬معاليه‭ ‬للهيئة‭ ‬في‭ ‬تدشين‭ ‬بوابة‭ ‬البيانات‭ ‬المفتوحة‭ ‬ومواصلة‭ ‬تطويرها‭ ‬لمواكبة‭ ‬متطلبات‭ ‬المرحلة‭ ‬الراهنة،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬جميع‭ ‬العاملين‭ ‬بالهيئة،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬متميزة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالأنظمة‭ ‬الفائزة‭ ‬وسعيهم‭ ‬الدؤوب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬الهيئة‭ ‬وإنجاح‭ ‬جهودها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تبني‭ ‬الوسائل‭ ‬الحديثة‭ ‬والمبتكرة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬الحكومي‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬تعزز‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرقمية‭ ‬ونجاحها‭ ‬وتميزها،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أثر‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬صورة‭ ‬ومكانة‭ ‬المملكة‭ ‬بقطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي‭ ‬ودور‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬كبريات‭ ‬الشركات‭ ‬التقنية‭ ‬والمستثمرين‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬