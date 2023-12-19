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خطة تطوير شاملة لموقع سوق المزارعين في البديع

12/19/2023 7:15:02 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكدت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬الشيخة‭ ‬مرام‭ ‬بنت‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬البديع‭ ‬المقرر‭ ‬افتتاحه‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل‭ (‬23‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭) ‬سيشهد‭ ‬عملية‭ ‬تطوير‭ ‬شاملة‭ ‬تقام‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ STC ‭ ‬البحرين،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تطوير‭ ‬مرافق‭ ‬السوق‭ ‬المختلفة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭. ‬وأكدت‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمبادرة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬التطوير‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الحادية‭ ‬عشر‭ ‬هي‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالسوق‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب‭ ‬وتوسيعه‭ ‬ليتمكن‭ ‬من‭ ‬احتضان‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬البحرينيين‭ ‬وبما‭ ‬يدعم‭ ‬المنتج‭ ‬البحريني‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬خطة‭ ‬التطوير‭ ‬لموقع‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬على‭ ‬مرحلتين‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬منها‭ ‬هي‭ ‬تطوير‭ ‬منطقة‭ ‬المزارعين‭ ‬ومنطقة‭ ‬السوق‭ ‬الشعبي‭ ‬ومنطقة‭ ‬الطعام‭ ‬ومنطقة‭ ‬الأطفال‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تطوير‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬وكذلك‭ ‬منطقة‭ ‬الحرف‭ ‬اليدوية‭ ‬ومنطقة‭ ‬‮«‬الكشتة‮»‬‭ ‬وتطوير‭ ‬المداخل‭ ‬وتطوير‭ ‬مساحات‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬حافلات‭ ‬لنقل‭ ‬مرتادي‭ ‬السوق‭ ‬من‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬وإلى‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭. ‬أما‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬المقررة‭ ‬فستكون‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬يناير‭ ‬2024،‭ ‬حيث‭ ‬ستشمل‭ ‬تطوير‭ ‬منطقة‭ ‬البحيرة‭ ‬ومنطقة‭ ‬المسرح‭ ‬ومنطقة‭ ‬الألعاب‭ ‬ومنطقة‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭ ‬وكذلك‭ ‬منطقة‭ ‬واحة‭ ‬النخل‭. ‬وأضافت‭: ‬‮«‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬لسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬ستكون‭ ‬شاملة‭ ‬وتعطي‭ ‬هوية‭ ‬جديدة‭ ‬وتسهيلات‭ ‬للمزارعين‭ ‬والزوار‭ ‬بحيث‭ ‬تكون‭ ‬تجربة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التسوق‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‮»‬‭. ‬وتابعت‭: ‬‮«‬على‭ ‬صعيد‭ ‬البنية‭ ‬التحية‭ ‬لسوق‭ ‬المزارعين‭ ‬فقد‭ ‬تم‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬تمديد‭ ‬الكهرباء‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬السوق‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الاستعاضة‭ ‬عن‭ ‬المولدات‭ ‬الكهربائية‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تطوير‭ ‬ممرات‭ ‬التسوق‭ ‬وصيانتها‭ ‬وكذلك‭ ‬تطوير‭ ‬دورات‭ ‬المياه‭ ‬واضافة‭ ‬12‭ ‬دورة‭ ‬مياه‭ ‬جديدة‭ ‬تخدم‭ ‬زوار‭ ‬ومرتادي‭ ‬السوق‭ ‬وتجهيزها‭ ‬بما‭ ‬يلزم‭ ‬لاستخدامات‭ ‬ذوي‭ ‬الهمم،‭ ‬والصيانة‭ ‬الدورية‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬نظافة‭ ‬وجودة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬داخل‭ ‬السوق‭ ‬وطيلة‭ ‬الموسم‮»‬‭. ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬عمليات‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬المزارعين‭ ‬ستكون‭ ‬شاملة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تطوير‭ ‬الشكل‭ ‬العام‭ ‬وخلق‭ ‬هوية‭ ‬جديدة‭ ‬بصرية‭ ‬متكاملة‭ ‬للسوق‭ ‬تتناسب‭ ‬مع‭ ‬أهميته‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬المنتج‭ ‬الوطني‭ ‬وتنمية‭ ‬القطاع‭ ‬الزراعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬الأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وبينت‭ ‬أن‭ ‬زوار‭ ‬السوق‭ ‬سيحظون‭ ‬بتجربة‭ ‬مختلفة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لمواقف‭ ‬السيارات‭ ‬لتستوعب‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬زوار‭ ‬السوق،‭ ‬وكذلك‭ ‬توفير‭ ‬حافلات‭ ‬النقل‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬زيادة‭ ‬الطاقة‭ ‬الاستيعابية‭ ‬لكراسي‭ ‬وجلسات‭ ‬الزوار‭ ‬وزيادة‭ ‬التظليل‭ ‬وتطوير‭ ‬التجربة‭ ‬التفاعلية‭ ‬والترفيهية‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬ومساحات‭ ‬متنوعة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إضافة‭ ‬7‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬هي‭ ‬واحة‭ ‬النخل،‭ ‬منطقة‭ ‬الألعاب،‭ ‬منطقة‭ ‬المسرح،‭ ‬منطقة‭ ‬الأطفال،‭ ‬منطقة‭ ‬المدخل،‭ ‬منطقة‭ ‬الكشتة،‭ ‬ومنطقة‭ ‬الورش‭ ‬التدريبية‭. ‬كما‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬المزارعين‭ ‬ستشملها‭ ‬أيضا‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تطوير‭ ‬33‭ ‬جناح‭ ‬للمزارعين‭ ‬وكذلك‭ ‬عمل‭ ‬4‭ ‬أقسام‭ ‬جديدة‭ ‬للمشاتل‭ ‬و15‭ ‬جناحا‭ ‬جديدا‭ ‬للمشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والأسر‭ ‬المنتجة‭ ‬وتطوير‭ ‬مساحة‭ ‬الحرفيين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إضافة‭ ‬17‭ ‬منصة‭ ‬جديدة‭ ‬للمطاعم‭.‬

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