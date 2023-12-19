خطة تطوير شاملة لموقع سوق المزارعين في البديع
التاريخ
12/19/2023 7:15:02 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكدت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة أن سوق المزارعين البحرينيين في البديع المقرر افتتاحه يوم السبت المقبل (23 ديسمبر الجاري) سيشهد عملية تطوير شاملة تقام على مرحلتين وبدعم من شركة
STC البحرين، وذلك من أجل تطوير مرافق السوق المختلفة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي. وأكدت الأمين العام للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي أن الهدف من أعمال التطوير التي طالت سوق المزارعين في نسخته الحادية عشر هي الارتقاء بالسوق في مختلف الجوانب وتوسيعه ليتمكن من احتضان أكبر قدر من المزارعين البحرينيين وبما يدعم المنتج البحريني ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وبينت أن خطة التطوير لموقع سوق المزارعين على مرحلتين حيث أن المرحلة الأولى والتي تم الانتهاء منها هي تطوير منطقة المزارعين ومنطقة السوق الشعبي ومنطقة الطعام ومنطقة الأطفال إلى جانب تطوير دورات المياه وكذلك منطقة الحرف اليدوية ومنطقة «الكشتة» وتطوير المداخل وتطوير مساحات مواقف السيارات وكذلك توفير حافلات لنقل مرتادي السوق من مواقف السيارات وإلى داخل السوق. أما المرحلة الثانية المقررة فستكون في شهر يناير 2024، حيث ستشمل تطوير منطقة البحيرة ومنطقة المسرح ومنطقة الألعاب ومنطقة الورش التدريبية وكذلك منطقة واحة النخل. وأضافت: «عملية التطوير للبنية التحتية لسوق المزارعين ستكون شاملة وتعطي هوية جديدة وتسهيلات للمزارعين والزوار بحيث تكون تجربة فريدة من خلال التسوق في سوق المزارعين». وتابعت: «على صعيد البنية التحية لسوق المزارعين فقد تم الانتهاء من تمديد الكهرباء على كامل السوق حيث سيتم الاستعاضة عن المولدات الكهربائية كما سيتم تطوير ممرات التسوق وصيانتها وكذلك تطوير دورات المياه واضافة 12 دورة مياه جديدة تخدم زوار ومرتادي السوق وتجهيزها بما يلزم لاستخدامات ذوي الهمم، والصيانة الدورية للحفاظ على مستوى نظافة وجودة عالية في داخل السوق وطيلة الموسم». وأوضحت أن عمليات التطوير والتحديث في سوق المزارعين ستكون شاملة من مختلف الجوانب، حيث تم تطوير الشكل العام وخلق هوية جديدة بصرية متكاملة للسوق تتناسب مع أهميته في دعم المنتج الوطني وتنمية القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد. وبينت أن زوار السوق سيحظون بتجربة مختلفة في هذا الموسم مشيرة الى أنه تم زيادة الطاقة الاستيعابية لمواقف السيارات لتستوعب أكبر قدر ممكن من زوار السوق، وكذلك توفير حافلات النقل أو على صعيد زيادة الطاقة الاستيعابية لكراسي وجلسات الزوار وزيادة التظليل وتطوير التجربة التفاعلية والترفيهية من فعاليات ومساحات متنوعة إلى جانب إضافة 7 مناطق جديدة في السوق هي واحة النخل، منطقة الألعاب، منطقة المسرح، منطقة الأطفال، منطقة المدخل، منطقة الكشتة، ومنطقة الورش التدريبية. كما كشفت أن منطقة المزارعين ستشملها أيضا عملية التطوير من خلال تطوير 33 جناح للمزارعين وكذلك عمل 4 أقسام جديدة للمشاتل و15 جناحا جديدا للمشاريع الصغيرة والأسر المنتجة وتطوير مساحة الحرفيين إلى جانب إضافة 17 منصة جديدة للمطاعم.
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