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ويستمر التميز.. ولكن وفق أحكام الشريعة الإسلاميةالآن.. الأهلي المتحد بنك إسلامي

12/19/2023 7:15:01 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) البنك الأهلي المتحد (البحرين) يعلن إتمام تحويل نشاطه من التقليدي إلى الإسلامي



أعلن‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ (‬البحرين‭) ‬إتمام‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬التقليدية‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭. ‬وقد‭ ‬حصل‭ ‬البنك‭ ‬رسمياً‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬مصرف‭ ‬تجزئة‭ ‬إسلامي‭ ‬لتقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬بتاريخ‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭.‬

جـديـر‭ ‬بـالـذكــر‭ ‬أن‭ ‬هــذا‭ ‬الـتـحــول‭ ‬يـأتـي‭ ‬عـلـى‭ ‬خـلـفـيـة‭ ‬اسـتـحــواذ‭ ‬بيت‭ ‬التمويل‭ ‬الكـويتي‭ ‬على‭ ‬مجموعـة‭ ‬الـبـنـك‭ ‬الأهـلـي‭ ‬الـمـتـحـد‭ ‬فـي‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬2022،‭ ‬وهي‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬جعـلته‭ ‬ثـاني‭ ‬أكـبـر‭ ‬بنك‭ ‬إسـلامـي‭ ‬فـي‭ ‬الـعـالـم‭ ‬مـن‭ ‬حيث‭ ‬الأصول‭.‬

ويعد‭ ‬تحول‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الإسلامية‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬البنك،‭ ‬وشاهداً‭ ‬على‭ ‬التزامه‭ ‬بتوفير‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭.‬

وبـهـذه‭ ‬الـمـنـاسـبـة،‭ ‬صـرح‭ ‬حـمـد‭ ‬المـرزوق،‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬فخورون‭ ‬للغاية‭ ‬بانتهائنا‭ ‬من‭ ‬عملية‭ ‬تحول‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬من‭ ‬نشاطه‭ ‬التقليدي‭ ‬إلى‭ ‬الإسلامي‭ ‬حيث‭ ‬سيعمل‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬متكاملة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬ومبادئ‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬يـشـمـل‭ ‬خـدمـــات‭ ‬الأفــراد،‭ ‬خــدمـــات‭ ‬الـشــركـــات،‭ ‬أدوات‭ ‬التـوفـيـر‭ ‬والاستـثـمـار،‭ ‬إضـافـة‭ ‬إلـى‭ ‬حـلـول‭ ‬تـمـويـل‭ ‬التجارة‭ ‬وإدارة‭ ‬الثروات‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أعرب‭ ‬المرزوق‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬التحول‭ ‬تم‭ ‬انجازها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قياسي‭ ‬وسلاسة‭ ‬عالية‭ ‬إيماناً‭ ‬منا‭ ‬بأهمية‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمستوى‭ ‬الخدمة‭ ‬المقدمة‭ ‬لعملائنا‭ ‬الكرام،‭ ‬حيث‭ ‬حرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تتم‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بكفاءة‭ ‬وبالتواصل‭ ‬مع‭ ‬عملاء‭ ‬البنك‭ ‬لمساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحويل‭ ‬حساباتهم‭ ‬ومـنـتـجـاتـهـم‭ ‬الـحــالــيــة‭ ‬إلــى‭ ‬بـدائـل‭ ‬مـتـوافـقـة‭ ‬مـع‭ ‬أحـكــام‭ ‬ومـبـادئ‭ ‬الشـريـعـة‭ ‬الإسـلامـية‭. ‬

وعبر‭ ‬المرزوق‭ ‬عن‭ ‬الامتنان‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬الأهلي‭ ‬المتحد‭ ‬لمصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬لدعمه‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬وتوجيهاته‭ ‬طوال‭ ‬الفترة‭ ‬الانتقالية،‭ ‬وبدون‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬ممكناً‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬عملية‭ ‬التـحـول،‭ ‬مـؤكـداً‭ ‬أن‭ ‬هــذا‭ ‬الإنـجـاز‭ ‬سـيـؤدي‭ ‬إلـى‭ ‬مـزيـد‭ ‬مـن‭ ‬النهوض‭ ‬والارتقاء‭ ‬بالصيرفة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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