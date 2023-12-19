انطلاق مسابقة ((هواوي)) لتقنية المعلومات والاتصالاتالتوقيع مع 7 جامعات محلية لتمكين المواهب الرقمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تدريب 3 آلاف بحريني في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
أكد الرئيس التنفيذي لشركة هواوي البحرين، عزيز تانغ، أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يحظى باهتمام كبير في مملكة البحرين، وتحرص هواوي
على أن تلعب دوراً فاعلاً في تنمية القطاعات المتعلقة بالاتصالات والتكنولوجيا تلبيةً للأهداف التنموية المنشودة ودعم النمو الاقتصادي في المملكة.
وأضاف على هامش انطلاق المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، «وقعنا مع 7 جامعات في البحرين تماشياً مع جهودنا المستمرة لتمكين المواهب المحلية وتعزيز النظام الإيكولوجي الرقمي للمملكة من خلال الاستثمار في جيل الشباب وتوفير فرص مميزة تمكنهم من الريادة في هذا المجال، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية لبلادهم، ودفع عجلة النمو الاقتصادي فيها على المدى الطويل».
ولفت تانغ إلى أن «هواوي» وبالتعاون مع وزارة العمل تمكنت من تدريب أكثر من 3000 شاب وشابة ضمن برنامج «فرص» وذلك بهدف بناء جيل من الشباب البحريني قادر على التعمق في مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة في ظل توجه مملكة البحرين والعالم
الى «الرقمنة» والتوسع في استخدامها في كافة المجالات والقطاعات واعتماد أساليب ونظم حديثة في المعلومات وتقنيات الاتصال.
وأوضح تانغ «تشكل مواهب تقنية المعلومات والاتصالات الركيزة الأساسية للاقتصاد الرقمي في المنطقة، وتكرّس هواوي جهودها لتزويد الطلاب بمنصة لاكتساب المعرفة، والتنافس، وتبادل الأفكار المبتكرة، مع التركيز على تعزيز خبراتهم المعرفية ومهاراتهم العملية. وتؤكد المسابقة التزامنا برعاية جيل الشباب في بلدان المنطقة، حيث تشكل منبراً محورياً يجمع بين القادة الحكوميين أصحاب الرؤى المستقبلية، والأكاديميين ذوي الفكر الاستشرافي، والطلاب المتحمسين الذين تتطلع بلدانهم لقيامهم بدور فاعل على صعيد دفع عجلة التحول الرقمي وبناء الاقتصاد الرقمي المستدام».
من جانبه قال ني روتشي، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين: «تعتبر مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات مبادرة ناجحة للشركة، سيما وأنها تركز على التنمية المستقبلية ودعم الأفراد في جميع أنحاء العالم. فهي تخلق فرصاً للشباب لتعلم التقنيات المتطورة وجمع الخبرات القيّمة. كما أنها توفر لهم نافذة للحصول على فهم أعمق لشركة هواوي والسوق الصينية».
بدوره، صرح أسامة السيد، نائب الرئيس التنفيذّي للشؤون المؤسسية في جامعة بوليتكنك البحرين: «اغتنمت جامعة بوليتكنك البحرين الفرصة لتكون شريكاً أكاديمياً لهذه المسابقة، وهو ما يعد دليلاً على التزام مؤسستنا بخلق بيئة داعمة لنمو وازدهار العقول الشابة. وإنه لشرف كبير لنا أن نتعاون مع شركة هواوي الرائدة عالمياً بمجال التكنولوجيا والابتكار، لاستضافة مثل هذه المنافسة الدولية المرموقة في حرمنا الجامعي. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة لتطوير المواهب وتعزيز الابتكار وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات».
وانطلقت أمس المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات 2023-2024 لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التي ستقام في مملكة البحرين. وسيتنافس في المسابقة 22 فريقاً من طلاب الجامعات التقنية تأهلوا للنهائيات الإقليمية من 11 دولة بعد فوزهم بالمركز الأول في المسابقات الوطنية في بلدانهم، من ضمنهم فريقان يمثلان مملكة البحرين.
ومنذ إطلاقها في المنطقة عام 2017 أصبحت مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات المبادرة الأكبر والأكثر تأثيراً في مجال تدريب طلاب الجامعات قيد التخرج على أحدث التقنيات بهدف صقل مهاراتهم ورفع مستوى علومهم وخبراتهم بالتماشي مع التسارع الحاصل في مجال دمج التكنولوجيا في الحياة العامة ومختلف القطاعات والصناعات. وتعتبر المسابقة برنامجاً رائداً لتطوير مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، ودفع عجلة تطوير القدرات التنافسية الوطنية لدول المنطقة من خلال إعداد الموارد البشرية المتخصصة وقادة المستقبل التقنيين الذين سيسهمون بفاعلية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدانهم من خلال الاستفادة القصوى من التكنولوجيا.
تضم النسخة السابعة من المسابقة فرقاً من البحرين والعراق والسعودية ولبنان والأردن وقطر والكويت والإمارات وعمان وباكستان وكازاخستان. وتعتبر منصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات وتحفيز الفكر الابتكاري في مجال التكنولوجيا وإثراء مردود التقنية الإيجابي المستقبلي ضمن مختلف المجالات.
وسيقام حفل الختام وتوزيع الجوائز في 21 ديسمبر 2023 في جامعة البحرين، والذي سيتضمن حلقة نقاش تجمع كوكبة من قادة تقنية المعلومات والاتصالات الإقليميين للحوار تحت عنوان «بناء منظومة مواهب تقنية المعلومات والاتصالات: آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص».
وتأتي المنافسات النهائية لمسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الإقليمية تتويجاً لمجموعة من المسابقات المكثفة التي أجرتها الشركة على المستوى الوطني في البلدان المشاركة على مدى 4 أشهر. وتأهل من تلك المسابقات 66 طالباً يقودهم 20 مدرسا جامعيا، مقسمين إلى 22 فريقاً، سيتنافسون الأسبوع القادم في البحرين في النهائيات الإقليمية التي سيتأهل الفائزون فيها للتنافس في نهائيات المسابقة على مستوى العالم في مايو 2024 في الصين.
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