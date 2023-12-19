انطلاق مسابقة ((هواوي)) لتقنية المعلومات والاتصالاتالتوقيع مع 7 جامعات محلية لتمكين المواهب الرقمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)









أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬البحرين،‭ ‬عزيز‭ ‬تانغ،‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬يحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتحرص‭ ‬هواوي‭

‬على‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬دوراً‭ ‬فاعلاً‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬القطاعات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاتصالات‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬تلبيةً‭ ‬للأهداف‭ ‬التنموية‭ ‬المنشودة‭ ‬ودعم‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وأضاف‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى،‭ ‬‮«‬وقعنا‭ ‬مع‭ ‬7‭ ‬جامعات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬جهودنا‭ ‬المستمرة‭ ‬لتمكين‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬وتعزيز‭ ‬النظام‭ ‬الإيكولوجي‭ ‬الرقمي‭ ‬للمملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬مميزة‭ ‬تمكنهم‭ ‬من‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الرؤية‭ ‬الوطنية‭ ‬لبلادهم،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬الطويل‮»‬‭.‬





ولفت‭ ‬تانغ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هواوي‮»‬‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬شاب‭ ‬وشابة‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬فرص‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬بناء‭ ‬جيل‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الاتصالات‭ ‬وتكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬توجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والعالم‭

‬الى‭ ‬‮«‬الرقمنة‮»‬‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬استخدامها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬المجالات‭ ‬والقطاعات‭ ‬واعتماد‭ ‬أساليب‭ ‬ونظم‭ ‬حديثة‭ ‬في‭ ‬المعلومات‭ ‬وتقنيات‭ ‬الاتصال‭.‬

وأوضح‭ ‬تانغ‭ ‬‮«‬تشكل‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الركيزة‭ ‬الأساسية‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتكرّس‭ ‬هواوي‭ ‬جهودها‭ ‬لتزويد‭ ‬الطلاب‭ ‬بمنصة‭ ‬لاكتساب‭ ‬المعرفة،‭ ‬والتنافس،‭ ‬وتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬المبتكرة،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬خبراتهم‭ ‬المعرفية‭ ‬ومهاراتهم‭ ‬العملية‭. ‬وتؤكد‭ ‬المسابقة‭ ‬التزامنا‭ ‬برعاية‭ ‬جيل‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬بلدان‭ ‬المنطقة،‭ ‬حيث‭ ‬تشكل‭ ‬منبراً‭ ‬محورياً‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬القادة‭ ‬الحكوميين‭ ‬أصحاب‭ ‬الرؤى‭ ‬المستقبلية،‭ ‬والأكاديميين‭ ‬ذوي‭ ‬الفكر‭ ‬الاستشرافي،‭ ‬والطلاب‭ ‬المتحمسين‭ ‬الذين‭ ‬تتطلع‭ ‬بلدانهم‭ ‬لقيامهم‭ ‬بدور‭ ‬فاعل‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دفع‭ ‬عجلة‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬وبناء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬المستدام‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬ني‭ ‬روتشي،‭ ‬سفير‭ ‬جمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬تعتبر‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬مبادرة‭ ‬ناجحة‭ ‬للشركة،‭ ‬سيما‭ ‬وأنها‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬التنمية‭ ‬المستقبلية‭ ‬ودعم‭ ‬الأفراد‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭. ‬فهي‭ ‬تخلق‭ ‬فرصاً‭ ‬للشباب‭ ‬لتعلم‭ ‬التقنيات‭ ‬المتطورة‭ ‬وجمع‭ ‬الخبرات‭ ‬القيّمة‭. ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬توفر‭ ‬لهم‭ ‬نافذة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬أعمق‭ ‬لشركة‭ ‬هواوي‭ ‬والسوق‭ ‬الصينية‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬صرح‭ ‬أسامة‭ ‬السيد،‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذّي‭ ‬للشؤون‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭: ‬‮«‬اغتنمت‭ ‬جامعة‭ ‬بوليتكنك‭ ‬البحرين‭ ‬الفرصة‭ ‬لتكون‭ ‬شريكاً‭ ‬أكاديمياً‭ ‬لهذه‭ ‬المسابقة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعد‭ ‬دليلاً‭ ‬على‭ ‬التزام‭ ‬مؤسستنا‭ ‬بخلق‭ ‬بيئة‭ ‬داعمة‭ ‬لنمو‭ ‬وازدهار‭ ‬العقول‭ ‬الشابة‭. ‬وإنه‭ ‬لشرف‭ ‬كبير‭ ‬لنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬الرائدة‭ ‬عالمياً‭ ‬بمجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار،‭ ‬لاستضافة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المنافسة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬في‭ ‬حرمنا‭ ‬الجامعي‭. ‬وتعكس‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬رؤيتنا‭ ‬المشتركة‭ ‬لتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬وتعزيز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتطوير‭ ‬قطاع‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‮»‬‭.‬

وانطلقت‭ ‬أمس‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وآسيا‭ ‬الوسطى‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬وسيتنافس‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬22‭ ‬فريقاً‭ ‬من‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬التقنية‭ ‬تأهلوا‭ ‬للنهائيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬دولة‭ ‬بعد‭ ‬فوزهم‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬بلدانهم،‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬فريقان‭ ‬يمثلان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

ومنذ‭ ‬إطلاقها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬عام‭ ‬2017‭ ‬أصبحت‭ ‬مسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬المبادرة‭ ‬الأكبر‭ ‬والأكثر‭ ‬تأثيراً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تدريب‭ ‬طلاب‭ ‬الجامعات‭ ‬قيد‭ ‬التخرج‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬بهدف‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬علومهم‭ ‬وخبراتهم‭ ‬بالتماشي‭ ‬مع‭ ‬التسارع‭ ‬الحاصل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬دمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬العامة‭ ‬ومختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬والصناعات‭. ‬وتعتبر‭ ‬المسابقة‭ ‬برنامجاً‭ ‬رائداً‭ ‬لتطوير‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬تطوير‭ ‬القدرات‭ ‬التنافسية‭ ‬الوطنية‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إعداد‭ ‬الموارد‭ ‬البشرية‭ ‬المتخصصة‭ ‬وقادة‭ ‬المستقبل‭ ‬التقنيين‭ ‬الذين‭ ‬سيسهمون‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬لبلدانهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬التكنولوجيا‭.‬

تضم‭ ‬النسخة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬فرقاً‭ ‬من‭ ‬البحرين‭ ‬والعراق‭ ‬والسعودية‭ ‬ولبنان‭ ‬والأردن‭ ‬وقطر‭ ‬والكويت‭ ‬والإمارات‭ ‬وعمان‭ ‬وباكستان‭ ‬وكازاخستان‭. ‬وتعتبر‭ ‬منصة‭ ‬هامة‭ ‬لتبادل‭ ‬المعرفة‭ ‬والخبرات‭ ‬وتحفيز‭ ‬الفكر‭ ‬الابتكاري‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬وإثراء‭ ‬مردود‭ ‬التقنية‭ ‬الإيجابي‭ ‬المستقبلي‭ ‬ضمن‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وسيقام‭ ‬حفل‭ ‬الختام‭ ‬وتوزيع‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬والذي‭ ‬سيتضمن‭ ‬حلقة‭ ‬نقاش‭ ‬تجمع‭ ‬كوكبة‭ ‬من‭ ‬قادة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الإقليميين‭ ‬للحوار‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬بناء‭ ‬منظومة‭ ‬مواهب‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭: ‬آفاق‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‮»‬‭. ‬

وتأتي‭ ‬المنافسات‭ ‬النهائية‭ ‬لمسابقة‭ ‬هواوي‭ ‬لتقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬الإقليمية‭ ‬تتويجاً‭ ‬لمجموعة‭ ‬من‭ ‬المسابقات‭ ‬المكثفة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬البلدان‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬4‭ ‬أشهر‭. ‬وتأهل‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬المسابقات‭ ‬66‭ ‬طالباً‭ ‬يقودهم‭ ‬20‭ ‬مدرسا‭ ‬جامعيا،‭ ‬مقسمين‭ ‬إلى‭ ‬22‭ ‬فريقاً،‭ ‬سيتنافسون‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الإقليمية‭ ‬التي‭ ‬سيتأهل‭ ‬الفائزون‭ ‬فيها‭ ‬للتنافس‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬المسابقة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الصين‭.‬



