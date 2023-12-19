10 منظمات دولية تطلق نداء جماعيا لوقف حرب إبادة غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذه‭ ‬المنظمات‭ ‬هي‭ ‬منظمات‭ ‬‮«‬أوكسفام‮»‬،‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬،‭ ‬‮«‬أطباء‭ ‬العالم‮»‬،‭ ‬‮«‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للمعوقين‮»‬،‭ ‬‮«‬العمل‭ ‬ضد‭ ‬الجوع‮»‬،‭ ‬‮«‬الطوارئ‭ ‬الدولية‮»‬،‭ ‬‮«‬منظمة‭ ‬الإغاثة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭ ‬في‭ ‬فرنسا،‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬منظمة‭ ‬العفو‭ ‬الدولية،‭ ‬و«اللجنة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الجوع‭ ‬والتنمية‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬دعوتها‭ ‬جماعية‭ ‬وعالمية‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬الآن‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬أطباء‭ ‬العالم‭ ‬جويل‭ ‬فايلر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ (‬أسوأ‭) ‬مما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬النزاعات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬غزة‭ ‬كانت‭ ‬أصلا‭ ‬سجنا‭ ‬كبيرا‭. ‬وقسم‭ ‬السجن‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مناطق‭ ‬مكتظة‭ ‬بالسكان‭ ‬تتعرض‭ ‬للقصف‮»‬‭.. ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬التابعين‭ ‬للمنظمة‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الصدمة‭ ‬ولا‭ ‬يعرفون‭ ‬أين‭ ‬يأكلون‭ ‬أو‭ ‬ينامون‭ ‬مثل‭ ‬سائر‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭.‬

وبدوره،‭ ‬أعلن‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬عمليات‭ ‬منظمة‭ ‬الطوارئ‭ ‬الدولية‭ ‬أوليفييه‭ ‬روتو‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬بلا‭ ‬شك‭ ‬المكان‭ ‬الأخطر‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الإنساني‮»‬،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬هؤلاء‭ ‬أنفسهم‭ ‬‮«‬يتبعون‭ ‬منطق‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‮»‬‭ ‬مع‭ ‬‮«‬قلق‭ ‬متزايد‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الجوع‭.‬

ووصفت‭ ‬رئيسة‭ ‬منظمة‭ (‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭) ‬إيزابيل‭ ‬دوفورني،‭ ‬الوضع‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬ميؤوس‭ ‬منه‮»‬‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬‮«‬المكتظة‮»‬‭.. ‬وقالت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬ربع‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬تعالجهم‭ ‬منظمة‭ ‬أطباء‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬دون‭ ‬الثانية‭ ‬عشرة‮»‬،‭ ‬نصفهم‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬18‭ ‬عاما،‭ ‬وثلاثة‭ ‬أرباعهم‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال‭.‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭: ‬إن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يمثل‭ ‬‮«‬فشلا‭ ‬أخلاقيا‮»‬‭ ‬للمجتمع‭ ‬الدولي،‭ ‬محثة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬على‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬جديد‭ ‬لوقف‭ ‬العمليات‭ ‬القتالية‭.‬

وأضافت‭ ‬سبولياريتش‭ - ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للصحفيين‭ ‬بجنيف‭ ‬الإخبارية‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬أتحدث‭ ‬عن‭ ‬الفشل‭ ‬الأخلاقي‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬يتواصل‭ ‬فيه‭ ‬هذا،‭ ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬إضافي‭ ‬لم‭ ‬يثبت‭ ‬فيه‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬إنهاء‭ ‬هذا‭ ‬المستوى‭ ‬المرتفع‭ ‬من‭ ‬المعاناة،‭ ‬وهذا‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬على‭ ‬أجيال‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬غزة‮»‬‭.‬