محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ديفير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مقر عمادة المحامين التونسيين، إن فريق المحامين يسعى باتجاه دفع المدعي العام للجنايات الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.
وبين ديفير خلال المؤتمر الصحفي أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية يتخذ صفة الإبادة الجماعية وتجاوز بكثير ما تعرضت له أقلية الروهينجا.
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