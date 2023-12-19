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محام فرنسي يؤكد المضي بمقاضاة نتنياهو أمام الجنائية الدولية

12/19/2023 3:13:49 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد المحامي الفرنسي جيل ديفير، أن فريق المحامين الدوليين ماض في مقاضاة سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال ديفير خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في مقر عمادة المحامين التونسيين، إن فريق المحامين يسعى باتجاه دفع المدعي العام للجنايات الدولية إلى إصدار بطاقة جلب دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وشركاه في الجرائم التي يقترفها ضد الشعب الفلسطيني.
وبين ديفير خلال المؤتمر الصحفي أن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة وكذلك في الضفة الغربية يتخذ صفة الإبادة الجماعية وتجاوز بكثير ما تعرضت له أقلية الروهينجا.





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