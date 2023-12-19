Wednesday, 20 December 2023 12:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدكتور البطاينة يهنئ الدكتور الزبون

12/19/2023 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم الدكتور رائد بطاينة رئيس قسم التربية الرياضية في جامعة جدرا باجمل التهاني والتبريكات للاستاذ الدكتور حابس حتامله الزبون بمناسبة صدور قرار مجلس التعليم العالي بتعيينه رئيساً لجامعة جدارا لمدة أربع سنوات.


سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل المسؤولية والنهوض بالجامعة، وداعيا الله له التوفيق والنجاح.




MENAFN19122023000208011052ID1107629375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث