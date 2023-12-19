الدكتور البطاينة يهنئ الدكتور الزبون

الدكتور البطاينة يهنئ الدكتور الزبون
التاريخ
12/19/2023 3:13:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتقدم الدكتور رائد بطاينة رئيس قسم التربية الرياضية في جامعة جدرا باجمل التهاني والتبريكات للاستاذ الدكتور حابس حتامله الزبون بمناسبة صدور قرار مجلس التعليم العالي بتعيينه رئيساً لجامعة جدارا لمدة أربع سنوات.
سائلاً المولى عز وجل أن يعينه على حمل المسؤولية والنهوض بالجامعة، وداعيا الله له التوفيق والنجاح.
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