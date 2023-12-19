عودة الامطار الغزيرة الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه اعتباراً من ليلة الجمعة / السبت , ان تتعمق كتلة هوائية باردة صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .
ورجحت ان يتشكل على اثرها منخفض جوي ضحل ليطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة , وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات رعدية من الأمطار والتي قد تكون غزيرة على طول سواحل سوريا ولبنان وشمال فلسطين والأردن .
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