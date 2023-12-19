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عودة الامطار الغزيرة الى الاردن اعتباراً من هذا الموعد

12/19/2023 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجحت مواقع مختصة في اخبار الطقس انه اعتباراً من ليلة الجمعة / السبت , ان تتعمق كتلة هوائية باردة صوب الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط .
ورجحت ان يتشكل على اثرها منخفض جوي ضحل ليطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح الاجواء باردة , وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات رعدية من الأمطار والتي قد تكون غزيرة على طول سواحل سوريا ولبنان وشمال فلسطين والأردن .

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