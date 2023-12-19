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الامن العام : وفاة طفل دهساً ومباشرة التحقيقات

12/19/2023 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفي طفل يبلغ من العمر 11 عاماً، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه للدهس من قبل مركبة في بلدة المشارع بلواء الأغوار الشمالية بحسب مصدر امني .

وقال المصدر انه جرى تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال ، وبوشر بالتحقيقات .

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