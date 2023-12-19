Wednesday, 20 December 2023 12:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستشفى الجامعة يجري جراحة نوعية لطفل عمره 8 سنوات

12/19/2023 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أجرى فريق طبي متخصص من مستشفى الجامعة الأردنية، اليوم الثلاثاء، برئاسة استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور محمود العبداللات، عملية نوعية لزراعة أقطاب دماغية لإجراء تخطيط دماغي بواسطة الجراحة المُصوّبة لطفل يبلُغ من العمر 8 سنوات، بمشاركة استشاري التخدير والعناية المُركّزة الدكتور خالد الزبن واستشاري أمراض الأعصاب عند الأطفال الدكتورة أمل أبو لبدة.
وقال العبداللات، في بيان للمستشفى، إن المريض يُعاني من شحنات كهربائية غير مستجيبة للأدوية منذ سنوات، ولم يتم التوصّل لمعرفة مصدر هذه الشحنات بواسطة التخطيط الدماغي العادي، مبيّنًا أن ذلك دفع الفريق الطبي المعني إلى اتخاذ قرار زراعة الأقطاب الدماغية داخل نسيج الدماغ بشكل دقيق ومعقّد لتحديد مكان ومصدر الشحنات الكهربائية، في عمليّة نوعية استغرقت 3 ساعات، وتعتبر الأولى من نوعها في الأردن في حقل جراحة الدماغ والأعصاب.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN19122023000208011052ID1107629370

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث