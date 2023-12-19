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الخارجية الأميركية: يمكن التوصل إلى هدنة جديدة بغزة بهذا الشرط

12/19/2023 3:13:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة، إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وأضافت أن واشنطن منخرطة "بشكل بناء" في مجلس الأمن لحل قضايا عالقة بشأن مشروع قرار خاص بغزة، وأنها تؤكد "بشكل كامل" تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة.
وشددت الخارجية الأميركية على أن هجمات الحوثيين "المتهورة" في البحر الأحمر تهدد التدفق الحر للتجارة بالمنطقة.




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