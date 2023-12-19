الخارجية الأميركية: يمكن التوصل إلى هدنة جديدة بغزة بهذا الشرط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة الخارجية الأميركية إنه يمكن التوصل إلى هدنة إنسانية ممتدة في قطاع غزة، إذا وافقت حركة حماس على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
وأضافت أن واشنطن منخرطة "بشكل بناء" في مجلس الأمن لحل قضايا عالقة بشأن مشروع قرار خاص بغزة، وأنها تؤكد "بشكل كامل" تلبية الاحتياجات الإنسانية لشعب غزة.
وشددت الخارجية الأميركية على أن هجمات الحوثيين "المتهورة" في البحر الأحمر تهدد التدفق الحر للتجارة بالمنطقة.
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