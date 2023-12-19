كيربي: سنقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من هجمات الحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن عملية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.
وأضاف كيربي ان قوة المهام البحرية هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالمراقبة البحرية والدفاع عن السفن، مبيناً أن الولايات المتحدة وشركاؤها سيقومون بكل ما يلزم لحماية السفن في البحر الأحمر.
وقال :" نعمل حاليا على مراجعة وضع الحوثيين، لكن لم نتخذ قرارا بعد بشأن تصنيفهم تنظيما إرهابيا".
ونوه إلى أن الانضمام إلى قوة المهام البحرية طوعي وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها.
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