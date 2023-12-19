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كيربي: سنقوم بكل ما يلزم لحماية السفن من هجمات الحوثيين

12/19/2023 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، إن عملية متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.


وأضاف كيربي ان قوة المهام البحرية هي مبادرة أمنية متعددة الجنسيات ستقوم بالمراقبة البحرية والدفاع عن السفن، مبيناً أن الولايات المتحدة وشركاؤها سيقومون بكل ما يلزم لحماية السفن في البحر الأحمر.


وقال :" نعمل حاليا على مراجعة وضع الحوثيين، لكن لم نتخذ قرارا بعد بشأن تصنيفهم تنظيما إرهابيا".


ونوه إلى أن الانضمام إلى قوة المهام البحرية طوعي وكل دولة تحدد مستوى مشاركتها.


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