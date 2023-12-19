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هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية منذ بداية الحرب

12/19/2023 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس العبرية إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.


واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 464 بين ضباط وجنود منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.


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