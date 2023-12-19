هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية منذ بداية الحرب

هآرتس: 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية منذ بداية الحرب
التاريخ
12/19/2023 3:13:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت صحيفة هآرتس العبرية إن 500 جندي إسرائيلي يعيشون صعوبات نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل 464 بين ضباط وجنود منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
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