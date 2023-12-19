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القناة 13 العبرية: جنود مصابون رفضوا زيارة نتنياهو لهم

12/19/2023 3:13:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، إن عددا من الجنود المصابين رفضوا زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لهم في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان.


وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 9 من ضباطه وجنوده في معارك غزة وإصابة 29، في يوم واحد، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء العملية الإسرائيلية البرية إلى 137.

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