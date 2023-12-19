بالارقام .. القسام تكشف عن حصيلة عملياتها التي نفذتها اليوم الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كتائب عز الدين القسام، عن إحصائية عملياتها، التي تم تنفيذها اليوم الثلاثاء، في غزة.
وبينت أنه تم استهداف 9 آليات، و17 جنديا تم الإجهاز عليهم، و19 جندياً بين قتيل وجريح، و4 منازل وقوات استهدفت بقذائف افراد، و6 اشتباكات مع العدو من نقطة صفر، واستهداف جيب عسكري واحد، وتفجير 3 منازل تحصن فيها الجنود، واستهداف قوة بعبوات أفراد، واستهداف غرفتي قيادة وتحشدات، و3 رشقات صاروخية.
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