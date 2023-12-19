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الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

12/19/2023 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكدت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإنتهاج السلوك الوقائي السليم في حال تشكل الصقيع والضباب خاصة ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح .

وتكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،وفق ادارة الارصاد الجوية .
وحذرت الادارة من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات صباح الاربعاء بسبب تشكل الضباب في أجزاء من مناطق البادية.




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