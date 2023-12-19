الأمن يحذر المواطنين الليلة وصباح الاربعاء - صورة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اكدت مديرية الأمن العام على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإنتهاج السلوك الوقائي السليم في حال تشكل الصقيع والضباب خاصة ما بعد منتصف الليل وساعات الصباح .
وتكون الأجواء يوم غد الأربعاء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية،وفق ادارة الارصاد الجوية .
وحذرت الادارة من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات صباح الاربعاء بسبب تشكل الضباب في أجزاء من مناطق البادية.
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