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ندوة في البلقاء التطبيقية حول تداعيات العدوان على غزة

12/19/2023 3:13:41 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نظمت جامعة البلقاء التطبيقية، اليوم الثلاثاء، ندوة حوارية حول "تداعيات العدوان على قطاع غزة قراءة في المشهد الشعبي والسياسي".
وعرض الأمين العام لحزب النهج الجديد، الدكتور فوزان البقور، سردية الصراع الممتد منذ أكثر من 125 عاما، منذ المؤتمر الصهيوني الأول حتى معركة طوفان الأقصى مقدما تحليلا سياسيا للمطامع الصهيونية الهادفة إلى إنهاء القضية وتصفية الهوية الفلسطينية والمراحل التاريخية والأنماط المستخدمة التي حاول من خلالها الصهاينة تنفيذ مخططاتهم.
وأشار البقور إلى دور الأردن بقيادة جلالة الملك عبداالله الثاني في الدفاع عن قطاع غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، مؤكدا أن الموقف الأردني جاء بقيادة جلالته قوي ومشرف وثابت منذ اليوم الأول من العدوان الصهيوني.

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