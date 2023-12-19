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دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى

12/19/2023 3:13:40 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوي مساء اليوم في الجليل الأعلى.


وبشكل يومي يطلق حزب الله وفصائل فلسطينية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية في الجليل الأعلى، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.

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