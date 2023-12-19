دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى

دوي صفارات إنذار في الجليل الأعلى
التاريخ
12/19/2023 3:13:40 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن صفارات الإنذار دوي مساء اليوم في الجليل الأعلى.
وبشكل يومي يطلق حزب الله وفصائل فلسطينية صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستوطنات والمدن الإسرائيلية في الجليل الأعلى، ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة.
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