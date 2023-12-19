مسير أعمال محافظة أريحا والأغوار تطلع سفراء وممثلي دول أجنبية على واقع المحافظة

MENAFN - Palestine News Network ) أريحا/PNN/أطلعت مسير أعمال محافظة أريحا والأغوار يسرى سويطي، اليوم الثلاثاء، وفدا من سفراء وممثلي أكثر من 20 دولة أجنبية على ما تتعرض له المحافظة من انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأطلعت سويطي الوفد على الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال والحصار، وعزل المحافظة والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والتنكيل اليومي بالمواطنين.

وقالت إن الاحتلال يسعى عبر ممارساته إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المحافظة، وخلق وقائع على الأرض تساعد في إطالة عمر الاحتلال لهذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف المشاريع الاستعمارية في الأغوار والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المواطنين.

وكان الوفد قد زار مداخل مدينة أريحا، التي أقامت عليها قوات الاحتلال حواجز ضمن حصارها للمدينة، ومخيم عقبة جبر الذي يشهد اقتحامات شبه يومية من قبل الاحتلال.