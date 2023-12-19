مسير أعمال محافظة أريحا والأغوار تطلع سفراء وممثلي دول أجنبية على واقع المحافظة

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN/أطلعت مسير أعمال محافظة أريحا والأغوار يسرى سويطي، اليوم الثلاثاء، وفدا من سفراء وممثلي أكثر من 20 دولة أجنبية على ما تتعرض له المحافظة من انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.
وأطلعت سويطي الوفد على الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال والحصار، وعزل المحافظة والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والتنكيل اليومي بالمواطنين.
وقالت إن الاحتلال يسعى عبر ممارساته إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المحافظة، وخلق وقائع على الأرض تساعد في إطالة عمر الاحتلال لهذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية.
ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف المشاريع الاستعمارية في الأغوار والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المواطنين.
وكان الوفد قد زار مداخل مدينة أريحا، التي أقامت عليها قوات الاحتلال حواجز ضمن حصارها للمدينة، ومخيم عقبة جبر الذي يشهد اقتحامات شبه يومية من قبل الاحتلال.
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