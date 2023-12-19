Wednesday, 20 December 2023 12:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسير أعمال محافظة أريحا والأغوار تطلع سفراء وممثلي دول أجنبية على واقع المحافظة

12/19/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN/أطلعت مسير أعمال محافظة أريحا والأغوار يسرى سويطي، اليوم الثلاثاء، وفدا من سفراء وممثلي أكثر من 20 دولة أجنبية على ما تتعرض له المحافظة من انتهاكات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأطلعت سويطي الوفد على الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال والحصار، وعزل المحافظة والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت والتنكيل اليومي بالمواطنين.

وقالت إن الاحتلال يسعى عبر ممارساته إلى ضرب الوجود الفلسطيني في المحافظة، وخلق وقائع على الأرض تساعد في إطالة عمر الاحتلال لهذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية.

ودعت المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه وقف المشاريع الاستعمارية في الأغوار والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على المواطنين.

وكان الوفد قد زار مداخل مدينة أريحا، التي أقامت عليها قوات الاحتلال حواجز ضمن حصارها للمدينة، ومخيم عقبة جبر الذي يشهد اقتحامات شبه يومية من قبل الاحتلال.

MENAFN19122023000205011050ID1107629361

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث