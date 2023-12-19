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اشتية يطلع عددا من أعضاء البرلمان الإيطالي على تطورات عدوان الاحتلال على شعبنا

12/19/2023 3:13:06 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، عددا من أعضاء البرلمان الإيطالي، حيث أطلعهم على تطورات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب اليوم هو الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، وفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان دخول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية بشكل أكبر، ولتغطي كافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى إعادة إمدادات المياه والكهرباء.

وقال اشتية: "إلى جانب العدوان على قطاع غزة، تعمل إسرائيل على تعزيز برنامجها الاستيطاني بالضفة الغربية بما فيها القدس، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والقتل والاعتقال، وفرض الإغلاقات ووضع الحواجز والمعيقات".

وطالب رئيس الوزراء البرلمان الإيطالي بدعوة الحكومة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لمواجهة التدمير الإسرائيلي الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

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