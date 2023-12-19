اشتية يطلع عددا من أعضاء البرلمان الإيطالي على تطورات عدوان الاحتلال على شعبنا

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN/استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، عددا من أعضاء البرلمان الإيطالي، حيث أطلعهم على تطورات عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.
وشدد رئيس الوزراء على أن المطلوب اليوم هو الوقف الفوري للعدوان على شعبنا، وفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة لضمان دخول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية بشكل أكبر، ولتغطي كافة مناطق القطاع، بالإضافة إلى إعادة إمدادات المياه والكهرباء.
وقال اشتية: "إلى جانب العدوان على قطاع غزة، تعمل إسرائيل على تعزيز برنامجها الاستيطاني بالضفة الغربية بما فيها القدس، والاقتحامات اليومية للمناطق الفلسطينية والقتل والاعتقال، وفرض الإغلاقات ووضع الحواجز والمعيقات".
وطالب رئيس الوزراء البرلمان الإيطالي بدعوة الحكومة من أجل الاعتراف بدولة فلسطين، وذلك لمواجهة التدمير الإسرائيلي الممنهج لحل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
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