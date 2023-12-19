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النفط يرتفع مع إعلان أميركا إطلاق قوة عمل في البحر الأحمر

12/19/2023 3:13:01 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي، بعد أن أدت هجمات شنتها جماعة الحوثي اليمنية على سفن في البحر الأحمر، إلى تعطيل التجارة البحرية وأجبرت شركات على تغيير مسار سفنها.

وارتفع خام برنت 1.30 دولار أو 1.69 % إلى 79.27 دولار للبرميل، بعد ان أعلنت الولايات المتحدة، عن تشكيل قوة عمل لحماية التجارة في البحر الأحمر
وارتفع سعر النفط الخام، أمس الاثنين، نحو 2% بعد تعرض سفينة مملوكة للنرويج لهجوم وإعلان شركة "بريتش بيتروليم" تعليق كل عمليات النقل عبر البحر الأحمر، مما أثار مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.


ويمر نحو 12 % من حركة الشحن العالمية عبر البحر الأحمر ثم إلى قناة السويس.


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