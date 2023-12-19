وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يستقبل سفير الإمارات لدى البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، في مقر الوزارة اليوم، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.

وخلال اللقاء، أشاد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية بالجهود الطيبة التي بذلها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدفع بها نحو آفاق أشمل بما يلبي تطلعاتهما المشتركة، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.



من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره وزير الخارجية وكافة المسؤولين في المملكة على ما لقيه من دعم وتعاون مستمر أسهم في إنجاح مهام عمله الدبلوماسي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية نحو مستويات أكثر شمولا، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.