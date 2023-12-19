وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية يستقبل سفير الإمارات لدى البحرين بمناسبة انتهاء فترة عمله

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية، في مقر الوزارة اليوم، الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى مملكة البحرين، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله في المملكة.
وخلال اللقاء، أشاد وكيل الوزارة للشؤون القنصلية والإدارية بالجهود الطيبة التي بذلها سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، والدفع بها نحو آفاق أشمل بما يلبي تطلعاتهما المشتركة، متمنيًا للسفير دوام التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية.
من جانبه، أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره وزير الخارجية وكافة المسؤولين في المملكة على ما لقيه من دعم وتعاون مستمر أسهم في إنجاح مهام عمله الدبلوماسي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية الأخوية نحو مستويات أكثر شمولا، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.
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